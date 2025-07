Sinner-Shelton, orario e dove vedere in tv e streaming Wimbledon  

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - L'avventura di Jannik Sinner a Wimbledon continua. Il numero uno al mondo se l'è vista brutta agli ottavi contro il bulgaro Grigor Dimitrov che, avanti due set a zero, si è dovuto ritirare per infortunio. L'altoatesino, dunque, ha seriamente rischiato di andare fuori, ma il ko dell'avversario lo ha salvato regalandogli il quarto di finale contro Ben Shelton in programma mercoledì 9 luglio non prima delle ore 12 italiane. L'americano, dopo aver fatto fuori in rimonta Lorenzo Sonego agli ottavi (3-6 6-1 7-6 7-5), sogna l'impesa anche contro l'altoatesino. Il tennis azzurro, invece, spera in un derby tutto italiano tra Sinner e Cobolli : chi vince, infatti, affronta in semifinale uno tra Cobolli, vera rivelazione del torneo, e Djokovic, impegnati nell'altro quarto di finale nella parte alta del tabellone.

Sinner-Shelton: diretta tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valida per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione, è in programma mercoledì 9 luglio non prima delle ore 12 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner-Shelton: i precedenti

Sei i precedenti tra Sinner e Shelton, con il bilancio che vede avanti l'altoatesino per 5-1. L'americano, dopo essersi aggiudicato il primo testa a testa nel 2023 a Shanghai, ha perso lo stesso anno a Vienna e quello seguente a Indian Wells, Wimbledon e ancora Shanghai. In questa stagione, poi, il numero uno al mondo si è imposto contro l'avversario anche in semifinale all'Australian Open con il punteggio di 7-6 6-2 6-2.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito