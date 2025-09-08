Sabalenka, che gaffe! Chiama Alcaraz con il nome di Sinner: la reazione dello spagnolo

NEW YORK (Stati Uniti) - Giornata mediatica per i due vincitori dello US Open 2025, Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz. I due numeri 1 al mondo, oltre alle protocollari foto a Time Square con il trofeo, sono stati ospiti di Nbc News nella mattina per raccontare i loro rispettivi successi. Durante l'intervista Aryna è stata vittima di un lapsus: ha confuso, infatti, il nome di Alcaraz con quello di un suo caro amico: "Come stavo dicendo stamattina a Jann...(riferendosi a Sinner, ndr)". Momento di imbarazzo con Carlos che ha mimato, scherzando ovviamente, il gesto di andarsene dallo studio, il tutto tra le risate dei presentatori. Sabalenka si è subito corretta "Carlos, ok, non importa (ridendo)" con lo spagnolo a perdonarla: "Sono le 9 del mattino, può succedere". È risaputa la stretta amicizia tra la tennista bielorussa e Jannik Sinner protagonisti di diversi siparietti e anche di allenamenti condivisi come a Wimbledon quest'anno.