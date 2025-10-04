Sinner umilia Zverev: "Non sono io a creare i campi. E anche su quelli veloci..."

Jannik Sinner risponde a Zverev dopo la vittoria contro Altamaier. Il tennista italiano ha risposto al numero tre del mondo in zona mista dopo le sue dichiarazioni dal Rolex Shangai Masters dove si è lamentato delle c ondizioni di velocità del campo e facendo allusioni sul favoritismo nei confronti di Sinner e Alcaraz . " N on sono io a creare i campi, quindi cerco solo di adattarmi e di giocare il mio miglior tennis possibile, e questo è tutto".

"Non siamo noi a decidere, peccato non ci sia Alcaraz"

Jannik Sinner ha poi così commentato il torneo a cui sta partecipando: "Il fatto che Novak torno qui a giocare è fantastico per i tifosi. Sono ancora all'inizio della mia carriera, ma sono molto contento di giocare dopo Novak. È fantastico per i tifosi, è bello vedere del buon tennis in entrambe le partite. È un vero peccato che Alcaraz non sia qui. Credo che Carlos sia uno di quelli che la gente vuole vedere nei tornei, quindi è un vero peccato che non sia qui. È comunque fantastico avere Novak, me e molti altri giocatori".

E poi, di nuovo riferendosi alle parole di Zverev, ha aggiunto: "Non siamo io e Alcaraz a decidere. Non è una nostra decisione. Cerchiamo di adattarci a ogni situazione. Ho la sensazione che ogni settimana sia un po' diversa. Ho giocato un ottimo tennis anche su campi veloci".

"Prestazione? Altamaier è tosto, sono felice"

In conclusione, sulla prestazione e la vittoria del match: "Il primo turno non è mai facile, quindi sono molto contento di essere al turno successivo. Altamaier? È un giocatore molto tosto, molto talentuoso, il suo picco è molto alto. Ho solo cercato di rimanere dentro al match mentalmente. Il fatto di avergli strappato il servizio due volte all'inizio del set, mi ha dato la fiducia necessaria per servire e per chiudere la partita, quindi sono molto contento".