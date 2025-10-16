Sinner-Djokovic, diretta Six Kings Slam: la semifinale di Jannik in tempo reale

RIAD (Arabia Saudita) - Dopo l'esordio dominante contro Stefanos Tsitsipas , Jannik Sinner scende in campo a Riad per la semifinale del Six Kings Slam. Il numero 2 al mondo è ora atteso da Novak Djokovic , che ricevuto il bye è pronto a contendergli l’accesso alla finale torneo d’esibizione saudita che alla sua prima edizione nel 2024 ha visto il 4 volte campione Slam aggiudicarsi l’ultimo atto contro Carlos Alcaraz. Anche quest’anno, i due potrebbero dunque ritrovarsi in finale (in programma sabato 18), con lo spagnolo che ricevuto un bye al primo turno affronterà Taylor Fritz , a sua volta uscito vincitore dalla sfida con Alexander Zverev (6-3, 6-4).

19:30

Sinner e gli elogi indiretti di Djokovic

"In chi mi rivedo? Ovviamente in Jannik". Questo è quanto ha affermato Djokovic al termine del suo allenamento a Riyad in un video rilanciato dagli organizzatori del torneo. "Quel colpire la pallina il più forte possibile, muoversi ovunque sul campo con quel corpo magro come il mio - spiega -. Gestire alla perfezione l'aspetto strategico e cercare di essere un giocatore capace di fare tutto. Mi ricorda me... nei tempi migliori".

19:20

"Qui per divertirmi e regalare buon tennis"

“Campo rapido con palle che rimbalzano alte”, spiega Jannik in merito al campo su cui si disputa il Six Kings Slam. “Strano ma divertente. Ora ho Djokovic, mi fa piacere ritrovarlo. Siamo qui per divertirci. Con Carlos c’è rivalità, ciò di cui questo sport ha bisogno, e amicizia. Le nostre sfide sono sempre interessanti”.

19:08

Coppa Davis, Jannik in dubbio?

In attesa del suo ritorno in campo nel al Six Kings Slam 2025, riecheggiano dall'Arabia Saudita le parole rilasciate da Jannik Sinner in conferenza stampa. L'azzurro, che ieri ha sconfitto in due set il greco Stefanos Tsitsipas, ha parlato del suo imminente futuro e dei suoi programmi. Di certo l'altoatesino giocherà l'Atp 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le Atp Finals di Torino. Incerta ancora invece la sua presenza, a seguire, nelle Finali di Coppa Davis. "Ancora non ho deciso, ancora non lo so", ha detto Sinner, rispondendo a una domanda sulla sua presenza all'evento di fine anno, in programma dal 18 al 23 novembre alla SuperTennis Arena di BolognaFiere.

18:57

Sinner coinvolto nel tributo ad Armani?

"Durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina ci sarà un tributo a Giorgio Armani" ha affermato Giovanni Malagò, il quale ha anche spiegato che nulla è deciso riguardo il possibile coinvolgimento di Jannik Sinner. "Sinner farà solo il volontario? Innanzitutto, è già tanto che sia il volontario numero uno. Per il resto non credo ci sia ancora nulla di deciso".

18:45

Jannik-'Nole', i precedenti in semifinale

La sfida tra Sinner e Djokovic che andrà in scena questa sera a Riyadh sarà la terza semifinale stagionale tra i due: la prima è quella risalente a giugno del Roland Garros, la seconda a Wimbledon. A trionfare in entrambe è stato Jannik in tre set, laureatosi campione a Londra.

18:30

Dove vedere Sinner-Djokovic

L’incontro fra Sinner e Djokovic è in programma alla Anb Arena di Riad. L’incontro seguirà la sfida tra Alcaraz e Fritz ed è dunque previsto non prima delle ore 20 italiane. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Netflix.

Riad (Arabia Saudita)