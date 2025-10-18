Alcaraz-Sinner, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Six Kings Slam

Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'amichevole rivalità tra il numero uno spagnolo ed il tennista numero due nel ranking ATP giunge dunque anche in Arabia Saudita, in quella che è la seconda edizione del "ricchissimo" Six Kings Slam. Alcaraz viene da cinque vittorie consecutive, l'ultima rifilata allo statunitense Taylor Fritz per due set a zero - 6-4, 6-2 il punteggio - proprio nella competizione saudita. Diverso il caso di Jannik, che negli ultimi cinque incontri si è dovuto "accontentare" di quattro sfide vinte, a causa del ritiro per crampi annunciato contro l'olandese Griekspoor a Shanghai. Le ultime due vittorie riportate dal tennista azzurro, sono arrivate proprio durante il Six Kings Slam: la prima è quella messa a segno contro Tsitsipas per due set a zero, con l'azzurro autore di un dominio assoluto col punteggio di 6-2, 6-3; la seconda, invece, è arrivata giovedì contro un avversario tutt'altro che morbido: nella terza semifinale stagionale, Jannik ha rifilato l'ennesima sconfitta a Novak Djokovic nel match durato poco più di un'ora e terminato sempre con il medesimo risultato: vittoria azzurra e zero set conquistati per il leggendario avversario. A contendersi l'ambito premio, ad ogni modo, saranno i soliti due: Jannik e Carlos. Non sarà, quantomeno questa, per Sinner l'occasione per recuperare punti nel ranking ATP al suo amico e rivale, in quanto il torneo saudita non viene ufficialmente riconosciuto dall'ATP, motivo per cui non assegnerà alcun punto in classifica.