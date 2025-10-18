Alcaraz-Sinner, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Six Kings Slam

Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'amichevole rivalità tra il numero uno spagnolo ed il tennista numero due nel ranking ATP giunge dunque anche in Arabia Saudita, in quella che è la seconda edizione del "ricchissimo" Six Kings Slam. Alcaraz viene da cinque vittorie consecutive, l'ultima rifilata allo statunitense Taylor Fritz per due set a zero - 6-4, 6-2 il punteggio - proprio nella competizione saudita. Diverso il caso di Jannik, che negli ultimi cinque incontri si è dovuto "accontentare" di quattro sfide vinte, a causa del ritiro per crampi annunciato contro l'olandese Griekspoor a Shanghai. Le ultime due vittorie riportate dal tennista azzurro, sono arrivate proprio durante il Six Kings Slam: la prima è quella messa a segno contro Tsitsipas per due set a zero, con l'azzurro autore di un dominio assoluto col punteggio di 6-2, 6-3; la seconda, invece, è arrivata giovedì contro un avversario tutt'altro che morbido: nella terza semifinale stagionale, Jannik ha rifilato l'ennesima sconfitta a Novak Djokovic nel match durato poco più di un'ora e terminato sempre con il medesimo risultato: vittoria azzurra e zero set conquistati per il leggendario avversario. A contendersi l'ambito premio, ad ogni modo, saranno i soliti due: Jannik e Carlos. Non sarà, quantomeno questa, per Sinner l'occasione per recuperare punti nel ranking ATP al suo amico e rivale, in quanto il torneo saudita non viene ufficialmente riconosciuto dall'ATP, motivo per cui non assegnerà alcun punto in classifica.
Alcaraz-Sinner: i precedenti
I primi due al mondo si affrontano per la sedicesima volta in carriera. Il bilancio dei precedenti tra Carlos e Jannik recita ben 15 incontri, dei quali dieci portano la firma del numero uno spagnolo, mentre nei restanti cinque a trionfare è stato il tennista azzurro. L'ultimo incontro tra i due ha, però, sorriso ad Alcaraz con la conquista del trofeo degli US Open. Questi tutti i precedenti:
- US OPEN 2025, finale, Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.
- MASTERS 1000 CINCINNATI 2025, finale, Alcaraz b. Sinner 5-0, rit.
- WIMBLEDON 2025, finale, Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.
- ROLAND GARROS 2025, finale, Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6.
- MASTERS 1000 ROMA 2025, finale, Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1.
- ATP 500 PECHINO 2024, finale, Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6.
- ROLAND GARROS 2024, semifinale, Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.
- MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2024, semifinale, Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2.
- ATP 500 PECHINO 2023, semifinale, Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1.
- MASTERS 1000 MIAMI 2023, semifinale, Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2.
- MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2023, semifinale, Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3.
- US OPEN, QUARTI DI FINALE 2022, Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3.
- ATP 250 UMAGO 2022, FINALE, Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1.
- WIMBLEDON 2022, R16, Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3.
- MASTERS 1000 PARIGI 2021, R32, Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5.
Alcaraz-Sinner: dove vederla
La finalissima tra Carlos e Jannik è in programma questa sera alla ANB Arena di Ryiadh, e non inizierà prima delle 20 italiane. La sfida tra i primi due del ranking ATP, inizierà infatti dopo la sfida che assegnerà il terzo posto al Six Kings Slam tra Fritz e Djokovic. L'incontro tra Sinner ed Alcaraz, ad ogni modo, sarà visibile in diretta streaming su Netflix.