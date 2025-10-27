"Sarai senza dubbio il prossimo Djokovic e batterai Alcaraz e Sinner”: la profezia su Fonseca è virale!

Joao Fonseca si è imposto nello "Swiss Indoors", torneo Atp 500 dotato di un montepremi totale pari a 2.523.045 euro, disputato sul veloce indoor di Basilea. In finale il tennista brasiliano ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 8 del seeding, per 6-3 6-4, bissando il titolo vinto a inizio anno a Buenos Aires e aggiudicandosi così il trofeo sin qui più importante della sua carriera. Da questa settimana Fonseca sarà numero 28 del mondo: è il suo best ranking. Segnali incoraggianti in vista di un futuro roseo, considerando che ha appena 19 anni.
Fokina ancora a secco
Prestazione pressoché perfetta di Fonseca, sempre avanti sia nel primo che nel secondo set. Il brasiliano ha concesso solo 4 palle break in tutto l'incontro, annullandone 3, e per tre volte ha strappato il servizio al suo avversario. Fokina invece è costretto a rinviare l'appuntamento con il primo titolo in carriera. Quinta finale persa per lui, dopo quella di Montecarlo nel 2022, Delray Beach, Acapulco e Washington quest'anno. Nella capitale statunitense venne anche consolato dal vincitore Alex de Minaur a fine partita. Per lo spagnolo il primo torneo vinto sembra una maledizione: non essendo stato convocato per la Coppa Davis, le ultime due opportunità di quest'anno saranno il Masters 1000 di Parigi e, qualora decidesse di partecipare, l'Atp 250 di Metz.
Le parole di Davidovich
"Congratulazioni Joao, hai giocato un tennis incredibile, avrai un futuro brillante. Sarai il prossimo Nole che batterà Carlos e Jannik, ne sono sicuro. Congratulazioni per il torneo e buona fortuna per la prossima settimana". Così durante la premiazione Davidovich Fokina ha reso omaggio al brasiliano, dichiarando addirittura che sarà il possibile terzo incomodo nel dualismo Sinner-Alcaraz. Lo spagnolo ha citato Novak Djokovic in quanto il serbo, all'inizio della sua carriera, si inserì prepotentemente nella rivalità tra Roger Federer e Rafael Nadal, diventando dunque il "terzo incomodo" e arrivando alla fine a vincere più slam degli altri due. Fokina aveva già parlato di Sinner dopo il ritiro dell'italiano nella finale di Cincinnati.
Il discorso di Fonseca
Fonseca ha ricambiato i complimenti del suo avversario nel discorso del vincitore: "Congratulazioni Alejandro per questa grande settimana, a te e il tuo team: sappiamo quanto lavorate. Un'altra finale persa è dura, ma non mollate e vedrete che il futuro vi regalerà soddisfazioni". Il brasiliano ha rivelato che dovrà mantenere una promessa: "Se avessi vinto il torneo mi sarei rasato i capelli", scatenando le risate del pubblico. Infine un commosso Fonseca ha ringraziato i suoi familiari per essere venuti a vederlo "un'ora prima che iniziasse il match", oltre al suo team e agli organizzatori del torneo.
Joao Fonseca si è imposto nello "Swiss Indoors", torneo Atp 500 dotato di un montepremi totale pari a 2.523.045 euro, disputato sul veloce indoor di Basilea. In finale il tennista brasiliano ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 8 del seeding, per 6-3 6-4, bissando il titolo vinto a inizio anno a Buenos Aires e aggiudicandosi così il trofeo sin qui più importante della sua carriera. Da questa settimana Fonseca sarà numero 28 del mondo: è il suo best ranking. Segnali incoraggianti in vista di un futuro roseo, considerando che ha appena 19 anni.
Fokina ancora a secco
Prestazione pressoché perfetta di Fonseca, sempre avanti sia nel primo che nel secondo set. Il brasiliano ha concesso solo 4 palle break in tutto l'incontro, annullandone 3, e per tre volte ha strappato il servizio al suo avversario. Fokina invece è costretto a rinviare l'appuntamento con il primo titolo in carriera. Quinta finale persa per lui, dopo quella di Montecarlo nel 2022, Delray Beach, Acapulco e Washington quest'anno. Nella capitale statunitense venne anche consolato dal vincitore Alex de Minaur a fine partita. Per lo spagnolo il primo torneo vinto sembra una maledizione: non essendo stato convocato per la Coppa Davis, le ultime due opportunità di quest'anno saranno il Masters 1000 di Parigi e, qualora decidesse di partecipare, l'Atp 250 di Metz.