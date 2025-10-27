"Sarai senza dubbio il prossimo Djokovic e batterai Alcaraz e Sinner”: la profezia su Fonseca è virale!

Le parole di Davidovich

"Congratulazioni Joao, hai giocato un tennis incredibile, avrai un futuro brillante. Sarai il prossimo Nole che batterà Carlos e Jannik, ne sono sicuro. Congratulazioni per il torneo e buona fortuna per la prossima settimana". Così durante la premiazione Davidovich Fokina ha reso omaggio al brasiliano, dichiarando addirittura che sarà il possibile terzo incomodo nel dualismo Sinner-Alcaraz. Lo spagnolo ha citato Novak Djokovic in quanto il serbo, all'inizio della sua carriera, si inserì prepotentemente nella rivalità tra Roger Federer e Rafael Nadal, diventando dunque il "terzo incomodo" e arrivando alla fine a vincere più slam degli altri due. Fokina aveva già parlato di Sinner dopo il ritiro dell'italiano nella finale di Cincinnati.