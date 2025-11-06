 Sinner, la mamma Siglinde e il coraggio che manca: "Non volevo dirglielo ma era l'ultima chance..."

Sinner su Cahill e mamma Siglinde

Ieri, invece, a fine seduta, il saluto al pubblico, la stretta di mano con “I Pinguini Tattici Nucleari”, che stasera con Max Pezzali animeranno lo show di inaugurazione all’Inalpi Arena, quindi l’incontro col presidente della Regione, Cirio, che lo ha omaggiato di un Barolo Damilano dell’anno di nascita di Sinner e infine il saluto della città con l’assessore allo sport Carretta. Intanto sono rimbalzate le risposte più interessanti del tennista nell’intervista esclusiva rilasciata a Sky. "Convincere Cahill ad andare avanti? Ancora dobbiamo parlare, perché la stagione non è finita: a Torino, sappiamo cosa c’è in palio. Lui ha compiuto 60 anni, è, in questo mondo da 40-45: capisco anche lui. Io mi vedo insieme a Cahill ancora per un altro anno, perché è la persona che va forse anche oltre il concetto di allenatore: è un po’ come il padre che unisce tutto il team, soprattutto quando le cose non vanno benissimo. È stato fondamentale fino a ora per la mia crescita, per quello che sono. È stato fondamentale anche per Simone Vagnozzi perché mi ha preso quando ero tra i primi dieci e anche lì dalla parte dell’allenatore c’è tanta pressione. Spero di convincerlo". Quindi una battuta su mamma Siglinde: "A Roma non ha visto nessuna partita, ma era in tribuna per la finale, l’ho persa. A Parigi c’era, l’ho persa. Quando mi ha informato che sarebbe venuta a Wimbledon, non ho voluto dirle che era la sua ultima possibilità...!". Oggi Sinner alza il livello allenandosi con De Minaur, proprio a mezzogiorno quando ci sarà il sorteggio.