Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner, data e orario dell’esordio alle Nitto ATP Finals: quando vedere la sfida

Domenica il via all'ultimo torneo della stagione, in attesa di capire chi sarà l'8°, ecco il programma dei primi giorni
2 min

TORINO - Sabato Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nella finale di Atene e se dovesse vincere, oltre a staccare il pass per le Nitto Atp Finals, si regalerebbe un debutto speciale. Infatti sono stati ufficializzati i match e gli orari dei primi due giorni dell'ultimo torneo dell'anno con Jannik Sinner che scenderà in campo lunedì 10 novembre alle 20:30 contro o Felix Auger-Aliassime (attualmente 8°) o appunto Lorenzo Musetti per un derby leggendario all'Inalpi Arena di Torino. A dare il via al programma domenica sarà invece il diretto avversario di Jannik per la cosa al numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz che affronterà Alex De Minaur.

Nitto Atp Finals, il programma 

Domenica

  • C.Alcaraz - A.De Minaur (14:00)
  • A.Zverev - B.Shelton (20:30)

 Lunedì

  • N.Djokovic - T.Fritz (14:00)
  • J.Sinner - F.Auger-Aliassime/L.Musetti (20:30)

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis