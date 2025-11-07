Sinner, data e orario dell’esordio alle Nitto ATP Finals: quando vedere la sfida

TORINO - Sabato Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nella finale di Atene e se dovesse vincere, oltre a staccare il pass per le Nitto Atp Finals, si regalerebbe un debutto speciale. Infatti sono stati ufficializzati i match e gli orari dei primi due giorni dell'ultimo torneo dell'anno con Jannik Sinner che scenderà in campo lunedì 10 novembre alle 20:30 contro o Felix Auger-Aliassime (attualmente 8°) o appunto Lorenzo Musetti per un derby leggendario all'Inalpi Arena di Torino. A dare il via al programma domenica sarà invece il diretto avversario di Jannik per la cosa al numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz che affronterà Alex De Minaur.
Nitto Atp Finals, il programma
Domenica
- C.Alcaraz - A.De Minaur (14:00)
- A.Zverev - B.Shelton (20:30)
Lunedì
- N.Djokovic - T.Fritz (14:00)
- J.Sinner - F.Auger-Aliassime/L.Musetti (20:30)
