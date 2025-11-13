De Minaur elimina Fritz dalle Nitto Atp Finals: la situazione di Musetti

TORINO - Alex De Minaur batte Taylor Fritz e resta in corsa per un posto in semifinale alle Nitto Atp Finals. Successo fondamentale per l'australiano, che poteva solo vincere in due set per sperare ancora nel passaggio del turno: missione compiuta. Alex ha avuto la meglio con il punteggio di 7-6(3), 6-3 dopo un'ora e 37 minuti eliminando, di fatto, lo statunitense dal torneo. Fritz, probabilmente condizionato da un problema al ginocchio, ha lottato fino alla fine annullando anche un match-point all'8° gioco del 2° set ma poi, questa volta, De Minaur non ha tremato mandando i titoli di coda che consegnando ufficialmente a Carlos Alcaraz il pass per la semifinale. De Minaur si è guadagnato il diritto di sperare nel passaggio del turno ma non dipenderà da lui: infatti il destino del 2° posto nel Gruppo Jimmy Connors è nelle mani di Lorenzo Musetti. Se il tennista azzurro battesse Alcaraz stasera con qualunque punteggio approderebbe alle semifinali addiritura da 1° nel girone evitando il posisbil derrby contro Jannik Sinner. Se lo spagnolo dovesse avere la meglio allora sarà De Minaur il secondo qualificato.