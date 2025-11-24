Tuttosport.com
Sinner-Zverev, l'incontro che non ti aspetti destinazione Maldive

I due tennisti si ritrovano, stavolta fuori dal campo e per una curiosa coincidenza. Il selfie diventa virale sui social
2 min
sinnerZverev
Sinner-Zverev, l'incontro che non ti aspetti destinazione Maldive© LAPRESSE

Finita la stagione, per i tennisti è periodo di vacanze. Il 2025 è terminato nel migliore dei modi per i nostri colori, con il trionfo di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino e della squadra azzurra di Coppa Davis alle finali di Bologna. Curiosa coincidenza per l'altoatesino, che nel volo diretto alle Maldive ha incontrato casualmente Alexander Zverev, numero tre del ranking internazionale. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?", ha scritto scherzando il tedesco sui social, postando una foto che lo ritrae al fianco di Sinner nel volo verso la famosa meta turistica sita nello Stato insulare dell'Asia meridionale.

Gli incontri frequenti

Sinner e Zverev si stanno incontrando con una certa frequenza nelle ultime settimane. Prima tre sfide ravvicinate in campo: la finale di Vienna (26 ottobre), la semifinale di Parigi (1° novembre) e il match del Round Robin a Torino (12 novembre), tutte vinte da Jannik, le ultime due anche piuttosto nettamente. Ora un nuovo incontro, stavolta non programmato, con destinazione Maldive. Al netto di qualche dichiarazione discutibile da parte del tedesco, tra i due scorre buon sangue e chissà che questo ritrovo non possa farli diventare veri e propri amici. In attesa dell'Australian Open, primo grande evento del 2026, dove Sinner dovrà difendere il titolo vinto quest'anno proprio contro Zverev.

Tutte le news di Tennis

