Sinner-Zverev, l'incontro che non ti aspetti destinazione Maldive

Finita la stagione, per i tennisti è periodo di vacanze. Il 2025 è terminato nel migliore dei modi per i nostri colori, con il trionfo di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino e della squadra azzurra di Coppa Davis alle finali di Bologna. Curiosa coincidenza per l'altoatesino, che nel volo diretto alle Maldive ha incontrato casualmente Alexander Zverev, numero tre del ranking internazionale. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?", ha scritto scherzando il tedesco sui social, postando una foto che lo ritrae al fianco di Sinner nel volo verso la famosa meta turistica sita nello Stato insulare dell'Asia meridionale.