Zverev, dall'alibi ridicolo alla bugia sul ko con Sinner: "Per me un incubo"

Il campione tedesco ha voluto anche analizzare nel dettaglio le armi vincenti di Sinner , lodando in particolare la qualità del suo servizio e la solidità da fondo campo. " Penso sia stata una partita di altissimo livello e che abbiamo giocato molto bene , soprattutto dalla linea di fondo. A volte va così: quando lui ha una giornata come questa, in cui serve in modo incredibile… Il suo punto di forza maggiore è ovviamente il modo in cui gioca dalla linea di fondo, come si muove, come colpisce il dritto, come colpisce il rovescio", ha dichiarato Zverev . Poi, un dato che spiega bene la frustrazione del tedesco: "Su sette palle break ha messo sette prime di servizio, non ho avuto nemmeno una seconda su cui poter giocare. Non sono nemmeno riuscito a entrare nello scambio . Credo di aver fatto una sola risposta e lui ha subito fatto un vincente di dritto. Spero solo di rivederlo ancora questa settimana, è molto semplice".

“La chiave è restare in salute e sfruttare le occasioni”

Zverev ha infine riflettuto su cosa serva per ridurre il gap con il fenomeno italiano, individuando nella continuità fisica la chiave per poter competere ai massimi livelli. "La cosa più importante è rimanere in salute e senza infortuni. Quest’anno è stato un incubo per me dal punto di vista degli infortuni. È stato difficile per me migliorare quando dovevo sempre cercare di rimettermi in forma", ha raccontato il tedesco. Pur consapevole della superiorità di Sinner nei momenti cruciali, Zverev ha ribadito di aver avuto più chance di quanto il punteggio faccia pensare: "È abbastanza facile fare domande quando il punteggio è 6-4 6-3, ma se si guarda più a fondo la partita credo davvero che avrebbe potuto essere qualcosa di più di un 6-4 6-3". Infine, con un sorriso, ha chiuso con un pensiero pragmatico e autoironico: "Vi do sempre le stesse risposte noiose: se hai sette break point, lui serve sette prime di servizio e non giochi lo scambio una singola volta, è difficile. Jannik è uno dei migliori in risposta: se c’è un game in cui sei un po’ traballante e lui sfrutta le occasioni e tu no, questo è il punteggio che ne viene fuori. Quindi… direi che sfruttare le palle break è ovviamente molto importante!".