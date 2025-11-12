Sinner-Zverev, diretta Nitto Atp Finals: Jannik per la semifinale, la sfida in tempo reale

Jannik Sinner torna in campo alla Inalpi Arena di Torino per contendere ad Alexander Zverev l'accesso alla semifinale delle Finals 2025 . Il campione in carica è reduce dal successo all'esordio contro Felix Auger-Aliassime (7-5, 6-1), mentre alla prima del Gruppo Bjorn Borg il numero 3 Atp ha superato Ben Shelton (6-3, 7-6). Per tornare al penultimo atto del torneo e chiudere in testa al girone, all'azzurro basterebbe vincere anche in 3 set.

19:49

Djokovic: "Sinner? Caso Clostebol lo perseguiterà"

"La questione del doping è una nuvola che perseguiterà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà sempre me", ha detto il serbo a proposito del "caso Clostebol", in un'intervista rilasciata al programma web "Piers Morgan Uncensored", della quale sta circolando in queste ore su Youtube l'anteprima.

19:42

Gattuso: "Fiero di Sinner e Musetti"

"Sinner mi riempie di orgoglio, ma anche Musetti. Ieri siamo stati a vederlo fino a mezzanotte, è bello tifare chi rappresenta la nostra bandiera". Così il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, sui tennisti azzurri in conferenza stampa alla vigilia del match di domani a Chisinau contro la Moldova. Di un'altra cosa è fiero il commissario tecnico della Nazionale, degli ascolti tv della sua Italia. "È motivo d'orgoglio vedere sei/sette milioni di persone che guardano le nostre partite, solo attraverso le prestazioni possiamo far innamorare le persone".

19:31

Sinner, i cori dei tifosi nello sparring con Mrva

"Olé olé olé, Sinner Sinner". È stato il più tradizionale dei cori, insieme a un fragoroso applauso, ad accogliere l'ingresso di Jannik Sinner su uno dei campi training del Circolo della Stampa Sporting, dove il campione azzurro è stato impegnato oggi in una sessione di allenamento.

19:19

Volandri: "Assenza Sinner in Coppa Davis? Se n'è parlato troppo"

"Sono grato ai ragazzi per questi quattro anni passati insieme. Dell'assenza di Sinner alle Finals di Bologna se ne è parlato pure troppo. E' una scelta, la sua, che va normalizzata. Ha giocato per quattro anni consecutivi in Davis e l'ha vinta due volte. Se decide di prendere una pausa la sua decisione va rispettata. Abbiamo una rosa lunga, con tanti giocatori forti: senza questa non avremmo vinto due volte la Davis. Per questo sono sereno anche in vista delle imminenti Finals di Bologna". Così il capitano del team azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, in conferenza stampa, a margine delle Atp Finals di Torino.

19:07

Sinner fa sparring col giovane Mrva. E Kyrgios...

"Voglio allenarmi il più possibile con Jannik, è super gentile", dice il tennista 18enne ceco Maxim Mrva, anche se ammette che il suo modello fra i tennisti è un altro, Nick Kyrgios. "Mi piace molto - spiega -, è un giocatore incredibile e anche un bravo ragazzo. E' il mio giocatore preferito".

18:55

Gruppo Bjorn Borg: Auger-Aliassime batte Shelton

Al termine di un match incerto e combattuto il canadese Felix Auger-Aliassime ha vinto la sua prima partita dell'edizione 2025 delle Atp Finals di Torino. Ha sconfitto al terzo set lo statunitense Ben Shelton in due ore e 25 di gioco. Il punteggio finale è stato 4-6 7-6 (7) 7-5. Venerdì prossimo Shelton, già eliminato, affronterà Jannik Sinner.

18:40

La prima di Jannik alle ATP Finals

L'azzurro ha sconfitto in due set Felix Auger Aliassime, dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Punteggio finale 7-5 6-1. Una Inalpi Arena tutta esaurita ha trascinato il numero due del mondo alla quarta vittoria consecutiva contro il canadese (quarti di finale Masters 1000 Cincinnati 2025, semifinale Us Open 2025, finale Masters 1000 Parigi 2025), che a fine primo set ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro non riuscendo più a essere competitivo nell'ultimo parziale.

18:30

Sinner-Zverev: i precedenti

Sinner e Zverev si affrontano la 10ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che vede il campione azzurro in vantaggio di un match. Questi tutti gli incontri disputati:

2025, Parigi-La Defense Arena, semifinale: Sinner b. Zverev 6-0, 6-1

b. Zverev 6-0, 6-1 2025, Vienna, finale: Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5

b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5 2025, Australian Open, finale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3

b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3 2024, Cincinnati, semifinale: Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6

b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6 2023, US Open, ottavi: Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 2022, Montacarlo, quarti: Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6

b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6 2021, US Open, ottavi: Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6

b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6 2020, Colonia 2, semifinale: Zverev b. Sinner 7-6, 6-3

b. Sinner 7-6, 6-3 2020, Roland Garros, ottavi: Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

