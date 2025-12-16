Tennis, cambiano le regole per Sinner e Alcaraz: clamorose decisioni dell'ATP, c'è anche la doccia!

Il 2025 del tennis mondiale è andato in archivio con le grandi immagini che hanno regalato gli azzurri ai sempre più numerosi appassionati, su tutte quelle di Sinner alle Nitto ATP Finals e dei protagonisti della terza vittoria consecutiva in Davis Cup. Non si possono e devono però dimenticare i tanti infortuni e gli altrettanti malori che hanno colpito indistintamente in ogni latitudine e in più tornei. Sono ancora fresche le immagini dei ritiri a Cincinnati e Shanghai, due Masters 1000, con i giocatori sofferenti e stremati. L’ATP è stata investita da numerose critiche in merito soprattutto in quanto priva di un’adeguata “heat policy”, già realtà a livello di tornei Slam, con particolare attenzione a quello di inizio anno nell’assolata e sempre più calda Melbourne, e di regolamenti WTA. L’ATP ha affrontato il delicato tema e dato vita a delle nuove normative che già dal 2026 dovrebbero migliorare la situazione a tutela in prima battuta dei giocatori, i veri autori dello spettacolo, e dei tornei che certo non trovano nei ritiri e nei forfait degli attori sul campo le condizioni ideali per essere sempre più appetibili.