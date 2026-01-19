Sinner-Gaston: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Australian Open in tempo reale

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner va a caccia del tris all'Australian Open. Dopo aver battuto in finale nel 2024 il russo Daniil Medvedev in rimonta - era sotto due set a zero - e lo scorso anno il tedesco Alexander Zverev, l'altoatesino vuole riscrivere la storia. La sua avventura nel primo Slam della stagione inizia contro Hugo Gaston, con il match in programma martedì 20 gennaio non prima delle ore 9 italiane. Il francese, numero 94 della classifica mondiale, è mancino, un dettaglio da non sottovalutare per un destrorso come l'azzurro. Promessa giovanile (fu numero 2 del mondo juniores nel 2018), il transalpino non ha però reso al meglio nel circuito Atp, ottenendo i migliori risultati tra il 2020 e il 2021, quando ha anche conquistato il suo best ranking salendo fino al 58° gradino della graduatoria. In caso di successo Sinner affronterà al secondo turno il vincente del match tra l'australiano James Duckworth e il giovane tennista croato Dino Prizmic, classe 2005, ripescato dopo aver perso nell'ultimo turno delle qualificazioni.