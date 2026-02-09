Tutta colpa di Sinner e Alcaraz, Draper e la verità sull’infortunio: “Il mio corpo ha ceduto”

Jannik Sinner è sempre più torinese e non potrebbe essere diversamente per il due volte campione delle Finals che ha esaltato il pubblico della Inalpi Arena. Lo è diventato ufficialmente dopo aver ricevuto lo scorso settembre l’onorificenza di “cittadino onorario” con tanto di approvazione unanime della proposta presentata dal sindaco Lo Russo. Tradotto, il già numero 1 del mondo si muove a proprio agio nella prima Capitale d’Italia come ha confermato la settimana appena lasciata alle spalle, vissuta tra le visite di controllo al JMedical e qualche momento di relax sabaudo tra cui anche una cena al Nomad di corso Moncalieri . Tutto prima della partenza ormai imminente per Doha, torneo nel quale l’azzurro rientrerà dopo la sconfitta patita in semifinale agli Australian Open.

Draper su Sinner e Alcaraz: “Spingere troppo mi ha portato all’infortunio”

Intanto un suo amico e collega, con il quale ha giocato anche in doppio, il britannico Jack Draper, ha spiegato che la rincorsa a Sinner e Alcaraz, per cercare di mettersi al loro passo, è stata la causa dell’infortunio al braccio sinistro che lo ha costretto al lungo stop e a perdere la seconda parte della scorsa stagione. Il britannico si è così espresso in un’intervista a Press Association: "Il mio obiettivo era quello di provare ad avvicinarmi a loro. E forse è anche questo il motivo per cui il mio corpo ha cominciato a cedere. Forse stavo provando a spingere troppo per giocare nel modo giusto, colpire forte la pallina, ottenere qualche punto facile e alla fine si è trasformato in stress per me. Negli ultimi mesi ho imparato molto su me stesso dal punto di vista mentale e fisico, cose che mi aiuteranno a essere un giocatore migliore. Ho fatto tanto per riportarmi sul percorso migliore. È evidente che Alcaraz e Sinner siano i riferimenti nel nostro sport e voglio arrivare dove sono loro. Farò di tutto, con metodo, per riuscirci".

Tennis italiano protagonista tra ATP e Challenger: risultati e tornei in corso

Intanto ieri sono usciti i main draw dei tornei Atp da oggi in calendario. A Buenos Aires Matteo Berrettini troverà Federico Coria, un altro giocatore che ha perso più di un anno per risolvere, con tanto di operazione, i problemi al gomito accusati nel 2024. Luciano Darderi, n° 2 del seeding, è già negli ottavi grazie ad un bye. A Dallas, Atp 500, in corsa ci sono Mattia Bellucci, che esordirà con Nakashima e Flavio Cobolli, che attende un giocvatore qualificato. E veniamo al Challenger di Tenerife che ha parlato italiano nelle semifinali con la presenza di Travaglia e Maestrelli e in finale con lo stesso Maestrelli che però ha ceduto allo spagnolo Merida in due set col punteggio di 6-2 6-4. L’Atp 250 di Montpellier è andato in archivio con il successo di Felix Auger Aliassime, n° 1 del draw e wild card, che ha superato in due frazioni (6-3 7-6) l’esperto mancino di casa Adrian Mannarino. Nono titolo in carriera per il canadese e finestra verso i top “5” Atp. Oggi è salito al sesto posto.

