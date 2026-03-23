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Berrettini eliminato da Vacherot a Miami: è fuori dalla top 80

L'azzurro si arrende in due set con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Agli ottavi il monegasco sfiderà il francese Arthur Fils
2 min
Berrettini eliminato da Vacherot a Miami: è fuori dalla top 80© EPA

L'avventura di Matteo Berrettini al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, si chiude al terzo turno. Dopo aver battuto il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana il tennista romano si è arreso in due set con il punteggio di 7-6(5) 6-4 di fronte al monegasco Valentin Vacherot, che ha ottenuto il decimo successo nel circuito ATP del 2026 e raggiunto gli ottavi per la terza volta in un Masters 1000 dal sorprendente trionfo a Shanghai dello scorso anno firmato da numero 204 del mondo, diventando il campione con la più bassa classifica in un torneo di questa categoria. Allora superò Novak Djokovic in semifinale e in finale il cugino francese Arthur Rinderknech.

Berrettini saluta Miami

Miglior monegasco nella classifica mondiale, primo a vincere un titolo ATP, Vacherot potrebbe giocare da testa di serie il Masters 1000 di casa, dove sarà di scena anche Berrettini, che ha ricevuto una wild card. L'attuale numero 25 del ranking agli ottavi se la vedrà con il francese Arthur Fils (28) nel match in programma domani (martedì 24 marzo) non prima delle 16 italiane. Sfida inediata: nessun precedente tra i due nel circuito maggiore. Una sconfitta pesante per The Hammer che esce così dalla top 80

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