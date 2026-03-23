Berrettini eliminato da Vacherot a Miami: è fuori dalla top 80

L'avventura di Matteo Berrettini al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, si chiude al terzo turno. Dopo aver battuto il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana il tennista romano si è arreso in due set con il punteggio di 7-6(5) 6-4 di fronte al monegasco Valentin Vacherot, che ha ottenuto il decimo successo nel circuito ATP del 2026 e raggiunto gli ottavi per la terza volta in un Masters 1000 dal sorprendente trionfo a Shanghai dello scorso anno firmato da numero 204 del mondo, diventando il campione con la più bassa classifica in un torneo di questa categoria. Allora superò Novak Djokovic in semifinale e in finale il cugino francese Arthur Rinderknech.