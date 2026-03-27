Djokovic salta il Masters 1000 di Montecarlo: annuncio ufficiale sui social. È la prima assenza dal 2011

Novak Djokovic non sarà ai nastri di partenza del Masters 1000 di Montecarlo. La notizia, circolata con insistenza nelle ultime ore sui social e poi confermata dall'organizzazione del torneo, segna un momento storico: si tratta infatti del suo primo forfait nel Principato dal lontano 2011. Il fuoriclasse di Belgrado ha preso pertanto la decisione di rinunciare all'evento che tradizionalmente apre la grande stagione sulla terra rossa e a cui è più legato, anche per ragioni di residenza, lasciando un vuoto importante nel tabellone.
L'obiettivo è Parigi
Dietro la rinuncia di Djokovic non sembrano esserci infortuni gravi, quanto piuttosto una precisa strategia di gestione delle energie. A quasi 39 anni, il serbo ha ormai imparato a selezionare con cura i propri impegni per arrivare al picco della forma negli appuntamenti che contano di più. L'assenza a Montecarlo suggerisce la volontà di prolungare la fase di preparazione atletica sulla terra battuta, evitando di forzare i tempi in un torneo che, negli ultimi anni, gli aveva riservato poche soddisfazioni in termini di risultati. Il mirino resta puntato sul Roland Garros.
Il tabellone cambia volto
Il forfait di Nole stravolge inevitabilmente gli equilibri del seeding a Montecarlo. Con la sua uscita di scena, i riflettori si spostano prepotentemente sui grandi specialisti della superficie e sui giovani rampanti del circuito. Giocatori come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vedono aprirsi ulteriormente il tabellone, pur dovendo fare i conti con la pressione di un torneo che perde un grande punto di riferimento. Per gli appassionati, l'assenza di Djokovic rappresenta una delusione, in attesa di rivederlo in campo nei successivi appuntamenti di Madrid o Roma.