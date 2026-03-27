Djokovic salta il Masters 1000 di Montecarlo: annuncio ufficiale sui social. È la prima assenza dal 2011

Novak Djokovic non sarà ai nastri di partenza del Masters 1000 di Montecarlo. La notizia, circolata con insistenza nelle ultime ore sui social e poi confermata dall'organizzazione del torneo, segna un momento storico: si tratta infatti del suo primo forfait nel Principato dal lontano 2011. Il fuoriclasse di Belgrado ha preso pertanto la decisione di rinunciare all'evento che tradizionalmente apre la grande stagione sulla terra rossa e a cui è più legato, anche per ragioni di residenza, lasciando un vuoto importante nel tabellone.