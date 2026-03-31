Sinner, Alcaraz a un passo: Jannik torna numero uno del mondo a Montecarlo se…

Sinner domina Lehecka tra pioggia, tattica e numeri

Forse dovrebbero ribattezzarlo “Sinner Double”, gli organizzatori americani. “Sunshine”, il sole da tutti invocato, si sta rivelando un’attribuzione troppo impegnativa, soprattutto per Miami, che da due anni allestisce finali che vengono fermate, spostate, riprese, e di nuovo interrotte per via della pioggia. Quella tra Sinner e Lehecka è durata un’ora e 33 minuti, sparsi in 4 ore e mezza tra l’attesa del via e lo stop (un’ora e mezzo) dopo i primi tre “quindici” del secondo set. Il ceco l’ha giocata all’impazzata, tra continue forzature e assalti all’arma bianca verso la rete. Bravo, e anche coraggioso. Ma con un dritto che obbligava talvolta a recuperare la pallina su Ocean Drive, e il solito problema della ripetitività da catena di montaggio. Deciso a tentare la strada del serve and volley, Lehecka ha ripetuto lo schema di continuo, dando modo a Sinner di attivare le contromosse. Il merito del ceco è stato quello di restare vicino nel punteggio, ma dopo un primo set risolto per le vie brevi, con un break nel terzo game (il primo subito da Lehecka nel torneo), nel secondo Sinner ha condotto due volte 15-40 sul servizio del ceco, trovando il secondo break nel nono game, in tempo per evitare il tie break. Soddisfazione contenuta, quella di Sinner, ma ugualmente grande. Senza concedersi a gesti esagerati, si vedeva da come gli brillavano gli occhi. «Sono felice di tornare a casa con due trofei. Non me lo aspettavo, sono sincero. Montecarlo? Vediamo come mi sentirò, ma ora sto bene. Allo stop per la pioggia mi sono aiutato con la musica. Sul campo, ho chiesto aiuto al servizio». Altri dieci ace con un mirabolante 92% di prime palle tradotte in punti. Un’arma che negli ultimi mesi ha cambiato il suo gioco. Ma non l’ha sottratto all’agguato del suo team, che l’attendeva a fine match per inzupparlo di champagne.