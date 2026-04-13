Una lezione, anche di amicizia

Se siete allergici alla retorica, ed è lecito esserlo, girate pagina, perché nelle prossime righe ce ne sarà traccia. Sinner e Alcaraz non hanno giocato una bellissima finale , vittime di un vento che ha alterato la perfezione ormai millimetrica del loro tennis. Ma dopo hanno offerto uno spettacolo meraviglioso . Carlos ha sorriso abbracciando l’avversario, che gli ha appena strappato un trofeo e il numero uno in classifica, gli ha fatto l’elenco delle superfici su cui ha vinto e con una pacca sulla schiena gli ha detto: «Ben giocata». Jannik ha ricambiato l’affetto e con altrettanta sincerità ha detto: «È sempre un piacere». Sono seguiti elogi a microfono aperto e, anche quelli, visibilmente sinceri.

La rivalità tra Sinner e Alcaraz: rispetto e livello altissimo

Jannik e Carlos sono il numero uno e il numero due del mondo, giocano a un livello che distanzia in modo piuttosto clamoroso il povero Zverev (che è il 3) e potrebbero accendere una rivalità acerrima e accanita, vivendo ogni sfida come un duello, nutrendo un’animosità proporzionale alla posta in gioco. Invece si stimano e non lo nascondono. Vogliono fortissimamente battersi e si apprezzano, si studiano anche, per rubarsi colpi e idee, o anche solo per ispirazione. E quando perdono si inchinano alla bravura dell’altro, non riuscendo a trattenere l’ammirazione che prevale sempre sulla delusione per la sconfitta.

Il valore dell’amicizia nello sport: la lezione di Sinner e Alcaraz

In tempi in cui l’arroganza si spreca, spesso per mediocri orizzonti, la lezione di amicizia di Jannik e Carlos è dirompente. Perché dimostra come l’odio sia un carburante tutto sommato scarso se vuoi andare lontano: l’amicizia e il riconoscimento del talento altrui, invece, sono una benzina molto più performante per diventare numeri uno. Tutti i grandi rivali dello sport si sono stimolati reciprocamente, spingendosi oltre i propri limiti, Jannik e Carlos lo fanno sorridendo, invece di digrignare i denti.

E considerato che, dal numero tre in giù, per batterli devono sperare in una loro giornata stortissima, funziona bene questa cosa di prenderla più “chill”, come dicono i loro coetanei. E forse è proprio la lezione di una generazione che cerca disperatamente di mandare messaggi al mondo, rimanendo inascoltata.

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