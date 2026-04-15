Alcaraz ko, clamoroso a Barcellona! Infortunio al polso, Sinner resta numero 1

BARCELLONA (Spagna) - Carlos Alcaraz è costretto a fermarsi ancora una volta nel momento clou della stagione sulla terra battuta. Il fastidio al polso destro, comparso durante il match d'esordio contro il finlandese Otto Virtanen, si è rivelato più serio del previsto, impedendo allo spagnolo di scendere in campo per i successivi allenamenti in programma. Dopo aver consultato il suo staff medico e il fisioterapista Juanjo Moreno, il numero due del mondo ha annunciato ufficialmente il ritiro dal Barcelona Open Banc Sabadell: "Devo ascoltare il mio corpo per evitare che questo infortunio pregiudichi il mio futuro", ha spiegato con amarezza il fuoriclasse di El Palmar, che non potrà così difendere i punti della finale dello scorso anno.
Cosa cambia nel ranking Atp
L'uscita di scena prematura di Alcaraz ha scosso non solo il tabellone catalano, ma anche gli equilibri della classifica mondiale. Con questo forfait, lo spagnolo perderà 280 punti, permettendo a Jannik Sinner di presentarsi al Mutua Madrid Open come numero uno del mondo con un vantaggio di 390 lunghezze. Per l'azzurro si tratta di una conferma importante, figlia anche della recente finale vinta proprio contro Alcaraz a Montecarlo, mentre Carlitos vede sfumare la possibilità di un controsorpasso immediato in vetta alla graduatoria Atp.
Obiettivo Roland Garros
Il problema al polso rievoca fantasmi del passato per lo spagnolo, che già due anni fa fu costretto a saltare gran parte della stagione europea su terra a causa di un edema. Nonostante l'obiettivo dichiarato di giocare tutti i tornei fino a Parigi, Alcaraz si trova per il quinto anno consecutivo a dover fare i conti con un fisico fragile proprio sulla sua superficie preferita. Ora la priorità assoluta diventa il recupero lampo in vista di Madrid (al via il 22 aprile) e degli Internazionali d'Italia a Roma, con il mirino puntato con decisione sul Roland Garros, vero e proprio 'grande traguardo' della sua primavera tennistica.