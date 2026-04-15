Alcaraz ko, clamoroso a Barcellona! Infortunio al polso, Sinner resta numero 1

BARCELLONA (Spagna) - Carlos Alcaraz è costretto a fermarsi ancora una volta nel momento clou della stagione sulla terra battuta. Il fastidio al polso destro, comparso durante il match d'esordio contro il finlandese Otto Virtanen, si è rivelato più serio del previsto, impedendo allo spagnolo di scendere in campo per i successivi allenamenti in programma. Dopo aver consultato il suo staff medico e il fisioterapista Juanjo Moreno, il numero due del mondo ha annunciato ufficialmente il ritiro dal Barcelona Open Banc Sabadell: "Devo ascoltare il mio corpo per evitare che questo infortunio pregiudichi il mio futuro", ha spiegato con amarezza il fuoriclasse di El Palmar, che non potrà così difendere i punti della finale dello scorso anno.