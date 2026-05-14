Sinner-Medvedev: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale degli Internazionali d'Italia

ROMA - Il Foro Italico di Roma si prepara a vivere una serata di grande tennis. Venerdì 15 maggio, non prima delle ore 19 italiane, sul Campo Centrale Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sfideranno nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, un match che mette in palio un pass per l'ultimo atto in programma domenica contro uno tra l'altro italiano Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud. Il pubblico di casa è pronto a spingere l’altoatesino verso un successo che arriverebbe a 50 anni esatti dal trionfo di Adriano Panatta, ultimo italiano a riuscire a imporsi sulla terra romana. Il 24enne di San Candido sta vivendo il miglior momento della sua carriera: ha dominato la prima parte del 2026, conquistando Indian Wells, Montecarlo e Madrid e consolidando ulteriormente il primo posto nel ranking ATP. A Roma ha mostrato ancora una volta una superiorità impressionante, eliminando Rublev nei quarti con una prestazione di grande solidità tecnica e mentale. L’aspetto che colpisce maggiormente del Sinner attuale è la completezza. Non è più soltanto un giocatore devastante da fondo campo, ma un tennista capace di gestire ritmi, pressione e momenti delicati con una maturità ormai da veterano. Anche sulla terra rossa, superficie che fino a due anni fa sembrava meno favorevole alle sue caratteristiche, l’azzurro è diventato dominante. Medvedev, però, rappresenta ancora uno dei test più complicati possibili. Il russo è arrivato in semifinale dopo una battaglia durissima contro Martin Landaluce, vinta in rimonta in tre set dopo oltre due ore di gioco. Una partita che ha evidenziato qualche difficoltà iniziale ma anche la capacità del moscovita di adattarsi e resistere nei momenti più complicati. Il russo sembra aver ritrovato fiducia e continuità dopo mesi altalenanti. La finale raggiunta a Indian Wells e il ritorno nelle zone alte del ranking - è nono - confermano che Daniil è di nuovo competitivo ai massimi livelli. E anche se la terra resta la sua superficie meno naturale, il titolo conquistato proprio a Roma nel 2023 dimostra che al Foro Italico può esprimere un tennis estremamente efficace.