Darderi-Ruud: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la semifinale degli Internazionali d'Italia

ROMA - Ad aprire il programma delle semifinali degli Internazionali d’Italia sul Campo Centrale del Foro Italico sarà la sfida tra l’italo-argentino Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud . L’azzurro, che salirà almeno alla posizione numero 16 nel ranking , è reduce dal bellissimo successo contro il 19enne spagnolo Rafael Jodar : una battaglia di nervi durata quasi tre ore durante la quale ha annullato quattro matchpoint all’avversario. Per il classe 2002 Si tratta della decima semifinale nel circuito maggiore, la prima in un torneo di categoria superiore ai 250. Dall’altro lato del campo ci sarà la testa di serie numero 23 che, al termine di un quarto di finale a lungo sospeso per pioggia, ha superato il russo Karen Khachanov, 13esima forza del seeding, con il punteggio di 6-1 1-6 6-2.

Darderi-Ruud: diretta tv e streaming

La sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud, valida per la semifinale degli Interazioni d’Italia, è in programma sul Campo Centrale del Foro Italico alle ore 15.30 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Inoltre sarà disponibile anche in chiaro su TV8 e in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

Precedenti Darderi-Ruud

Nessun precedente fin qui tra Luciano Darderi e Casper Ruud. La semifinale sul russo del Foro Italico, dunque, sarà il primo incrocio tra i due. Un dettaglio che aggiunge ancora più curiosità su un a partita che mette in palio il pass per l’ultimo atto degli Internazionali d’Italia.

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