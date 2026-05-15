ROMA - Ad aprire il programma delle semifinali degli Internazionali d’Italia sul Campo Centrale del Foro Italico è stata la sfida tra l’italo-argentino Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud che ha visto quest'ultimo volare in finale. L’azzurro, che salirà almeno alla posizione numero 16 nel ranking , e reduce dal bellissimo successo contro il 19enne spagnolo Rafael Jodar , non è riuscito ad imporsi su Ruud che ha avuto vita facile chiudendo il match nel giro di due set con il punteggio di 6-1 6-1. Poco prima della fine del primo set, il match è stato sospeso a causa della pioggia. Ora Ruud attende di conoscere l'altro finalista che uscirà dalla sfida Sinner-Medvedev .

Ruud vola in finale, Darderi ko

Il tennista norvegese chiude la semfinale contro l'azzurro in due set con un doppio 6-1.

Darderi risponde ad un tifoso

Durante il suo servizio, l'azzurro risponde ad un'offesa arrivata dagli spalti invitando il tifoso a scendere in campo al posto suo.

Darderi ci prova ma è vicino al ko

Ruud riesce a portarsi a casa il servizio del 5-1 ed è vicino alla finale. Ora Darderi serve per restare nel match.

Solo errori da parte dell'azzurro

Ennesimo break subito, ennesima reazione inesistente: tutto troppo facile per Ruud che conduce già 4-0 nel secondo set.

Darderi già sotto di due game

Corre veloce il secondo set iniziato con un break da parte di Ruud: l'azzurro sembra aver mollato, rientrato in campo svogliato e senza grinta.

Darderi-Ruud riprende: il norvegese avanti di un set

Il match ricomincia e l'esito non cambia: è ancora dominio di Ruud. Il tennista numero 25 del ranking ATP conquista due game consecutivi, portando a casa il primo set dell'incontro col punteggio di 6-1. Nulla da fare per Darderi, costretto a rincorrere.

Darderi-Ruud: il campo sembrerebbe pronto

Ancora qualche istante e si capirà l'agibilità del campo. L'incontro tra il tennista azzurro ed il norvegese, in vantaggio col punteggio di 4-1 al momento dell'interruzione, potrebbe riprendere molto presto, con i raggi di sole che iniziano ad irradiare il Foro Italico.

Internazionali, gli aggiornamenti dal Foro Italico

La gara tra Darderi e Ruud non riprenderà prima delle 18. Il terreno di gioco del Centrale nel frattempo è stato completamente scoperto, con i teli che sono stati rimossi del tutto in attesa della ripresa della gara.

Darderi-Ruud: la gara non riprende prima delle 17:30

La prima semifinale degli Internazionali d'Italia, bruscamente interrotta a causa del temporale che si è abbattuto sul Centrale, non riprenderà prima delle 17:30. Inevitabilmente, slitterà con molta probabilità anche la semifinale tra Sinner e Medvedev, inizialmente in programma per le 19.

Sinner, sospeso l'allenamento per prioggia

Sospeso anche l'allenamento di Jannik Sinner, che si stava scaldando al Foro Italico in vista dell'altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19.

Internazionali, la ripresa del match ed il meteo

Le avverse condizioni meteorologiche non fanno ben sperare sulla ripresa rapida dell'incontro. La pioggia continua a scendere sul terreno di gioco, e le previsioni non riportano notizie confortanti da qui ad un'ora. La ripresa dell'incontro non avverrà quindi prima delle 17.

La pioggia blocca tutto a Roma

Una bufera di pioggia si è abbattuta sul Campo Centrale, interrompendo la gara sul punteggio di 4-1 per Casper Ruud, il quale aveva addirittura a disposizione la palla del 5-1 - e della seconda palla break dell'incontro - sul servizio di Darderi.

Darderi-Ruud: partita interrotta per maltempo

I due tennisti si rifugiano negli spogliatoi, con gli addetti alla manutenzione del Campo Centrale che hanno provveduto repentinamente a coprire il terreno di gioco con enormi teli. Per il momento la pioggia ha avuto la meglio sull'incontro, con la gara che riprenderà non appena miglioreranno le condizioni meteorologiche.

Internazionali, Ruud avanti: 3-1 il punteggio

Prima palla break della partita per il norvegese, che si porta in vantaggio di due game su Darderi, al momento leggermente in difficoltà.

Ruud conquista il primo game

L'inizio di questa semifinale sorride inizialmente al tennista norvegese, che non fallisce il servizio e porta a casa il primo gioco col punteggio di 40-0.

Darderi-Ruud: si comincia!

Sarà Ruud a dare il via all'incontro servendo per primo: inizia la prima semifinale a Roma!

Darderi-Ruud: pochi istanti all'inizio del match

Tutto pronto sul Campo Centrale per la prima semifinale degli Internazionali d'Italia: i due tennisti sono attualmente scesi in campo in attesa dell'inizio della gara.

Internazionali, il percorso di Darderi

Il tennista azzurro, attualmente numero 20 del ranking ATP, affronta Casper Ruud nella sfida valevole come prima semifinale del torneo in corso al Foro Italico. Darderi ha finora messo ko Hanfmann, Paul, Zverev - numero 3 al mondo - e la giovane sorpresa Jodar.

Darderi-Ruud: diretta tv e streaming

La sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud, valida per la semifinale degli Interazioni d’Italia, è in programma sul Campo Centrale del Foro Italico alle ore 15.30 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Inoltre sarà disponibile anche in chiaro su TV8 e in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

Precedenti Darderi-Ruud

Nessun precedente fin qui tra Luciano Darderi e Casper Ruud. La semifinale sul russo del Foro Italico, dunque, sarà il primo incrocio tra i due. Un dettaglio che aggiunge ancora più curiosità su un a partita che mette in palio il pass per l’ultimo atto degli Internazionali d’Italia.

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