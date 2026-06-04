Cobolli-Arnaldi, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Roland Garros

PARIGI (Francia) - La certezza è che l'Italia nella finale del Roland Garros ci sarà . Il verdetto è arrivato dopo la vittoria di Flavio Cobolli , poi a raggiungerlo ci ha pensato Matteo Arnaldi che è uscito vittorioso dal derby azzurro dei quarti di finale. Il sanremese approfitta del ritiro dopo un set e mezzo di Matteo Berrettini e conquista la prima semifinale Slam della carriera. Problema all'adduttore sinistro per il tennista romano, che si ferma sullo score di 7-5 5-2 in favore del ligure, che diventa così il 13esimo italiano nella storia ad entrare nei migliori quattro giocatori di un Major. Grande balzo in classifica per il 25enne azzurro, che a fine torneo tornerà abbondantemente in top 40 Atp, piazzandosi in 34esima posizione nel live ranking. Il percorso di Arnaldi in Francia è stato eccezionale, con il tennista ligure che ha messo ko Griekspoor, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe e Berrettini - per ritiro - in semifinale. Stesso discorso per Cobolli , che nell'ultimo turno è passato agevolmente su Auger Aliassime , prima dei quali hanno avuto la peggio Pellegrino, Wu, Tien e Svajda .

Cobolli-Arnaldi: diretta tv e streaming

In semifinale al Roland Garros sarà derby azzurro: dopo la sfida tra Berrettini e Arnaldi vinta da quest'ultimo, adesso è il turno di Cobolli. La sfida valevole per il penultimo atto del Roland Garros è in programma il 5 giugno non prima delle ore 19 sulla terra rossa del Court Philippe-Chatrier. L'incontro tra i due tennisti azzurri sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Cobolli-Arnaldi: i precedenti

Sono cinque gli incontri disputati finora tra Arnaldi e Cobolli: tre gli incontri vinti dal primo, mentre il tennista romano ne ha vinti due. Di seguito l'elenco: