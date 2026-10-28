Tennis, calcio al pallone

TORINO - L’Italia, udite udite, non è più una Repubblica fondata sul pallone. Che resta centrale, centralissimo. Ma privo di quell’abbrivio necessario per operare in regime di monopolio, o giù di lì. Nel Belpaese, infatti, uno sportivo su cinque oggi impugna una racchetta . Dato eclatante che ne annuncia uno dalla portata addirittura storica: il calcio, per la prima volta, non è lo sport più praticato al di qua dell’arco alpino, nel solco di un’epoca contemporanea in cui l’interesse popolare e i successi agonistici - ma, in generale, si può arrivare a parlare di cultura sportiva - si stanno sempre più aprendo alla multidisciplinarietà.

Sorpresa per Binaghi

Il sorpasso è storia del 2024 ed è appena stato certificato dall’ultimo aggiornamento del “Montoraggio Coni-Fns-Dsa”, visionato in anteprima da Il Sole 24 Ore. La Federazione Italiana Tennis e Padel, infatti, secondo il censimento, si è spinta a 1.162.477 tesserati (20,5% del totale), contro i 1.123.054 della Figc (19,5%). «Una vera e propria sorpresa - ci confessa Angelo Binaghi, presidente Fitp -, perché auspicavamo di salire al primo posto alla fine di questo 2026, in scia all’importante crescita registrata anche dell’ultimo biennio». La certezza, in attesa del prossimo report, è che la Federtennis nel 2025 (sulla scia del boom assicurato dal padel, che incide all’incirca sul 25% del totale) sia ulteriormente salita a quota 1.254.153 tesserati. Cifra che strizza l’occhio a un imminente allargamento della forbice rispetto al calcio. La sverniciata del tennis per numero di praticanti, d’altronde, fa il paio con quella registrata pochi mesi fa in termini di fatturato federale, con la racchetta che nel 2025 ha battuto il pallone per 240 milioni a 214, detto che le proiezioni di questo 2026 avvicinano la Federazione guidata da Binaghi fin dal 2001 (quando i tesserati, a proposito, erano appena 130mila...) alla soglia dei 300 milioni di proventi. «Eppure non sono questi, secondo me, i dati più importanti - rilancia lo stesso Binaghi -. Il sorpasso già raggiunto che mi rende più orgoglioso è quello dei risultati: quando il calcio era sul tetto del mondo, il tennis arrancava nella Serie C della Coppa Davis, mentre ora si è ribaltato tutto. E adesso puntiamo a passare davanti anche per praticanti: a inizio anno eravamo a 6,5 milioni contro 6,2 in favore del pallone, ma nel frattempo qualcosa di buono l’abbiamo fatto...».

I segreti del successo Fitp

Il trend, va da sé, strizza decisamente l’occhio alla Fitp, che negli ultimi lustri ha saputo innescare un circolo virtuoso germogliato da risultati mai visti prima e da grandi eventi calamitati nel Paese. Le prossime settimane rappresentano una cartolina fedele: le Atp Finals a Torino, la Coppa Davis a Bologna e, novità, anche le Next Gen Finals ospitate a Reggio Calabria. Appuntamenti che generano milioni di profitti, poi tradotti in investimenti in favore della base. «La buona gestione di queste manifestazioni ci ha permesso di entrare nella scuola dell’obbligo in maniera massiccia per far scoprire le nostre discipline a centinaia di migliaia di studenti, ma anche di lanciare un canale televisivo in chiaro per mostrare questo meraviglioso sport agli italiani e, adesso, di irrobustire l’offerta infrastrutturale a fronte di una crescente richiesta di campi da gioco sul territorio», la disamina ancora di Binaghi. Che, intanto, incassa anche i complimenti di Luciano Buonfiglio: «Il sorpasso è frutto dell’operato della Fitp - ha spiegato il numero uno del Coni -, unito ai grandi campioni che stimolano l’attività sportiva e all’organizzazione di grandi eventi che produce attenzione da parte dei più giovani».