Per Zverev una vittoria da vero numero 1

La vittoria contro Jodar

Però il match è stato da primo della classe, ed è quello che conta di più. Risolto con un autentico atto d’imperio tra la fine del primo set e l’inizio del secondo, una ventina di minuti che sono valsi due break, nei quali il servizio è sembrato implacabile e le giocate da fondo martellanti. Rafael Jodar ha giocato bene, gli va concesso. Non da “ultimo arrivato” di queste Finals, ma da apprendista campione, veloce di gamba e di pensiero. Un ragazzo che in un anno ha trasformato la classifica in una scala mobile per raggiungere i piani più alti. Era al numero 168 il 17 novembre 2025, e giocava i Challenger. Oggi, un anno dopo, è nella Top Ten, al numero 9. Ma al di là della scalata, Rafa, mostra in nuce di aver fatto suoi alcuni degli schemi di Sinner. Per esempio nel ritmo travolgente che assumono i suoi scambi da fondo campo, e di aver recepito la lezione più tipica della pallavolo, quella secondo cui per acquisire prontezza e oliare i riflessi, occorre mantenere la postura del corpo sulle punte dei piedi. Cosa che fanno pochissimi.

La prima vittoria di Zverev da numero uno… L’abbiamo attesa per un po’, ma alla fine è giunta. Non riuscirà a sciogliere tutti i dubbi sulle sue doti da primatista, ma queste sono valutazioni che riguardano gli appassionati. Non il circuito, che l’ascesa del tedesco al soglio tennistico (il 2°, dopo Becker) l’ha accolta come un evento già scritto sebbene in un anno nel quale sono mancati in buona parte Alcaraz, e in larga parte Sinner. Sascha si ripara dietro i numeri… «So bene che contro Jodar è la 3ª vittoria dell’anno contro i primi 10, mentre le sconfitte sono state 9. Però, 6 di queste (in realtà 5, nda) le ho perse con Sinner, che notoriamente non è umano, ma un robot giunto da un altro mondo. Per cui suggerirei di non prendere in considerazione queste sconfitte, ma solo le altre. Una contro Alcaraz al 5° set, e 3 non ricordo più con chi. E con i partecipanti a queste Finals sono in vantaggio 6-2, questo lo sapevate?».

Le parole di Zverev

Lavora per non essere un Numero Uno di passaggio, Zverev, e questo gli fa onore. Il servizio incanta. Ieri ha segnato 10 ace, nessun doppio fallo e ha tenuto le percentuali delle prime sopra l’80 per cento (87% le prime tradotte in punti). «Sui 12 mesi credo di poter dire di essere stato il migliore, ma non sarei corretto se non ricordassi che Sinner è fermo da 5 mesi, e aveva vinto Wimbledon e cinque Masters 1000 di seguito. E che anche Alcaraz ha avuto un lungo stop. Il vertice del tennis è molto cambiato in questa stagione, vi sono ragazzi che l’anno scorso erano tra il numero 20 e il 25 della classifica. Ben vengano. Sono giovani. L’ambiente si rinnova... Contro Jodar ho provato a giocare spensierato, e mi è riuscito bene. Sono trascorse già 2 settimane dalla nomina a Numero Uno, e le tensioni si sono finalmente abbassate. Con Musetti, a Parigi, invece, le ho sentite tutte. Mi sto abituando al ruolo, e alle sue responsabilità». Il successo con lo spagnolo ha cominciato a prendere forma nel 7° game del 1° set. Due errori da fondo di Jodar hanno instradato Zverev, che ha chiuso il game alla prima palla break. In quello successivo però Rafael si è trovato 15-40, ma Sascha ha dato via libera al servizio e salvato la situazione. L’altro break è giunto nel 3° game della 2ª frazione: 2 colpi sbagliati da Sascha, poi 4 punti giocati senza errori. Ed è toccato a Jodar salvare la palla del 2-5 per Zverev, riportando il ko entro limiti più accettabili.