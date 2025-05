Paolini-Gauff, diretta finale Internazionali Roma: orario e dove in tv

ROMA - Tutto pronto al Foro Italico per la finale del tabellone singolare femminile tra l'azzurra Jasmine Paolini e la statunitense Coco Gauff . Roma pronta a spingere la tennista toscana verso una vittoria che agli Internazioanli d'Italia manca da ben 50 anni quando a trionfare fu Raffaella Reggi . Dopo Sara Errani nel 2014 sconfitta da Serena Williams , un'altra italiana torna a giocare l'ultimo atto che metterà la numero 5 del ranking Wta davanti alla numero 3. Spettacolo assicurato per questa super sfida che assegnerà il titolo di campionessa sulla terra rossa della Capitale.

16:26

Tifoso speciale per Paolini

Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tifare Jasmine Paolini all'ultimo atto del torneo sul Centrale del Foro Italico.

16:15

Internazionali d'Italia, la finale Sinner-Alcaraz

Italia protagonista anche nel singolare maschile con il numero 1 del mondo che affronterà in finale Alcaraz.

16:00

Finale anche nel doppio con Paolini-Errani

Per la numero 5 del mondo non solo la finale singolare c'è anche quella nel doppio con Sara Errani.

15:46

Paolini-Gauff, orario e dove vederla

La finale degli Internazionali tra Paolini e Gauff avrà inizio alle ore 17. Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno e Super Tennis e in diretta televisiva, per gli abbonati, su Sky Sport oltre che in streaming su NOW e SkyGo.

15:40

I precedenti Paolini-Gauff, gli scontri diretti

Nei tre precedenti tra le due, Coco Gauff è in vantaggio negli scontri diretti con Jasmine Paolini. La statuintense si è imposta nel 2021 ad Adelaide (6-4, 6-7, 6-2) e nel 2023 a Cincinnati (quarti di finale, 6-3, 6-2), ma la sfida più recente, 19 aprile 2025 nei quarti di finale a Stoccarda, ha sorriso all'italiana che ha vinto 6-4, 6-4.

15:35

Gauff, come è arrivata in finale

La statunitense ha concesso un set in più rispetto a Paolini perdendo il primo set all'esordio contro Mboko e il secondo nella intensa semifinale contro Zheng. 3 ore e 34' di match contro la cinese che potrebbero pesare nell'ultimo confronto sulla terra rossa romana.

1° turno: BYE

2° turno: Mboko (3-6, 6-2, 6-1)

3° turno: Linette (7-5, 6-3)

OF: Raducanu (6-1, 6-2)

QF: Andreeva (6-4, 7-6)

SF: Zheng (7-6, 6-4, 7-6)

15:30

Paolini, il percorso fino alla finale

Paolini arriva in finale dopo tante battaglie nel corso del torneo. Le due rimonte nei primi set con Ostapenko e Stearns e la vittoria al terzo e decisivo set contro Shnaider al tie-break dopo l'unico set perso durante il cammino.

1° turno: BYE

2° turno: Sun (6-4, 6-3)

3° turno: Jabeur (6-4, 6-3)

OF: Ostapenko (7-5, 6-2)

QF: Shnaider (7-6, 6-4, 6-2)

SF: Stearns (7-5, 6-1)

