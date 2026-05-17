Sinner-Ruud, diretta finale Internazionali Roma: Jannik per la storia  

ROMA - Il giorno più atteso è arrivato, Jannik Sinner scende in campo contro Casper Ruud (numero 25 al mondo) per giocarsi, per il secondo anno consecutivo, il titolo degli Internazionali d'Italia ed entrare sempre più nella leggenda. Al numero 1 al mondo mancano infatti solo tre trofei per completare la bacheca ed uno è proprio il Masters 1000 di Roma, l'unico 1000 che gli manca per raggiungere il "Career Golden Masters" e questo grazie ai successi consecutivi di Monte Carlo e Madrid nella sua striscia storica di 5 vinti consecutivamente. Jannik ha sbrigato in soli 15 minuti la "seconda parte" dell'ostica semifinale contro Medvedev e ora affronta il norvegese che l'anno scorso, proprio sulla terra rossa del Foro Italica, venne demolito dall'azzurro. Se oggi Sinner dovesse aggiudicarsi il suo decimo titolo Masters 1000, diventerebbe il primo campione italiano a Roma dai tempi di Adriano Panatta nel 1976. Sinner non ha perso nemmeno un set in nessuna delle nove finali di questo livello che ha vinto finora.

17:41

Sinner pareggia: 2-2

Buon turno di battuta per Jannik che a 15 tiene il servizio e pareggia

17:35

Reazione Sinner: CONTRO-BREAK e 2-1

Ecco la risposta di Jannik che si guadagna due palle break sul 15-40, Ruud non mette la prima e nello scambio lungo ecco il rovesco lungolinea vincente dell'azzurro per il contro-break e tornare on-serve

17:32

Tocca a Sinner ma Ruud è in palla: BREAK e 2-0!

Ruud prosegue sull'onda del primo game e si porta 15-40 sul servizio di Jannik! Ruud stecca ma Sinner fa peggio e perde il servizio in un game dove non ha mai messo la prima

17:26

Si comincia con Ruud al servizio: 1-0!

Il norvegese vince il sorteggio, decide di servire e tiene bene la battuta a 0 per portarsi sull'1-0

17:19

Tennisti in campo

Dopo la standing ovation per il presidente Mattarell, seguito dall'inno di Mameli, Jannik Sinner e Casper Ruud fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento.

16:51

Un ospite speciale sul Centrale

Il Campo Centrale del Foro Italico sarà gremito di celebrità per assistere alla finale di Sinner ma una su tutte spicca: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il commento di Jannik: "Bello rivederlo. La scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci. È molto importante per lo sport italiano. Domenica sarà una giornata molto dura, ma anche divertente e con tanta Italia in campo: speriamo di fare del nostro meglio"



16:42

Sinner e Ruud, attivazione insieme

Jannik e Casper nella pancia del Campo Centrale a rifinire l'ultimo riscaldamento prima di scendere in campo. Qualche sorrriso tra i due finalisti

16:40

Sinner resterà numero 1 al mondo fino a...

Con Carlos Alcaraz che non difenderà il titolo vinto l'anno scorso al Roland Garros, Sinner è certo di restare numero 1 del mondo anche dopo Wimbledon. Attualmente Sinner ha 2.390 punti di vantaggio sullo spagnolo, che non prenderà parte al Roland Garros a causa di un infortunio. Anche ipotizzando due successi dello spagnolo al Queen’s e a Wimbledon, e nessun’altra vittoria di Sinner da qui in avanti, Jannik resterebbe comunque davanti nel ranking con 390 punti di margine. Se l'azzurro dovesse trionfare oggi porterebbe il vantaggio a 2.740 punti

16:29

Bolelli-Vavassori, è festa Italia nel doppio maschile!

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori ce l'hanno fatta! La coppia azzurra batte Horacio Zeballos e Marcel Granollers (coppia numero 2 al mondo) per 7-6(8), 6-7(3), 10-3 dopo 2 ore e 15 di battaglia per vincere gli Internazionali d'Italia! Per Simone ed Andrea si tratta del secondo Masters 1000 in carrier nonché secondo in questa stagione dopo Miami

16:11

Jannik, sempre Nole nel mirino

Sinner punta a diventare, insieme a Novak Djokovic, il secondo giocatore in assoluto a vincere tutti e nove i tornei Masters 1000 dall'inizio della serie nel 1990. Il numero uno della classifica PIF ATP arriva in finale forte di una striscia record di 33 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, dopo aver superato il precedente record di 31 vittorie detenuto da Djokovic grazie alla vittoria su Andrey Rublev all'inizio di questa settimana.

16:05

Sinner-Ruud, i precedenti

Sinner e Ruud si sono affrontati a livello Atp 4 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 4-0 in favore dell'italiano. L'ultima sfida risale proprio Agli Internazionali d'Italia della passata annata con vittoria schiacciante di Jannik

2020 - Vienna (R32): Sinner 7-6, 6-3

2021 - Vienna (QF): Sinner 7-5, 6-1

2024 - Finals (SF): Sinner 6-1, 6-2

2024 - Roma (QF): Sinner 6-0, 6-1

16:00

Sinner-Ruud: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Ruud, valida per la finale degli Internazionali d'Italia, è in programma oggi alle 17:00 sul campo centrale del Foro Italico a Roma. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8 e via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Roma, Campo Centrale (Foro Italico)