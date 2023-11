Nitto ATP Finals, Sinner può farcela nel gruppo di Djokovic? L'analisi

TORINO - Dopo gli interventi di rito ecco andare in scena ieri, al Grattacielo Intesa San Paolo, uno dei momenti più attesi delle giornate che precedono l’ingresso in campo degli otto “maestri”, il sorteggio dei due gruppi. In quello verde sono finiti il numero 1 del mondo Novak Djokovic, l’idolo di casa Jannik Sinner, il danese Holger Rune, l’ultimo a qualificarsi, il greco Stefanos Tsitispas. In quello rosso, capeggiato dal numero 2 ATP Carlos Alcaraz, ci sono invece i due russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev e il tedesco Alexander Zverev. Nel verde, quello che più interessa gli appassionati italiani, è perfetto il mix tra i giocatori esperti, come Djokovic e Tsitsipas, e i giovani, entrambi al debutto da titolari alle Finals. Stando alle ultime espressioni di gioco i più in forma sono l’immarcescibile serbo “Nole” Djokovic, campione uscente e fresco vincitore del suo 40° Masters 1000 a Parigi Bercy, che a Torino inseguirà la sua settimana corona da “maestro”, e l’azzurro Jannik Sinner, a segno poche settimane fa nel 500 di Vienna e ritiratosi dal torneo francese per l’assurda programmazione proprio per preservare fisico e mente per le Finals e la fase ultima di Davis Cup a Malaga.