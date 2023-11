Giallo Tsitsipas: l’avversario di Sinner ferma l’allenamento. Il precedente

TORINO - Non bastasse la serenità del ragazzo che ha trovato una nuova maturità, non bastasse la carica di una città che ha riempito una piazza reale e una via centrale da grande corteo e feste scudetto, ebbene Sinner raccoglie altri buoni segnali in questa anti vigilia di debutto “vero” come lo definisce lui, alle Nitto Atp Finals. Già perché domani lo attende Stefanos Tstitsipas. Ma Il greco ha visto pericolosamente e preoccupantemente riavvicinarsi il passato, sotto forma di dolore al gomito che lo aveva martoriato.