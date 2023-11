Djokovic dopo il ko con Sinner: "Il pubblico di Torino? Me lo aspettavo"

TORINO - Dopo una battaglia durata 3 ore e 11 minuti, il numero uno al mondo Novak Djokovic si è inchinato di fronte a un grandissimo Jannik Sinner, vittorioso con il punteggio di 7-5 6-7 7-6. Il serbo, piuttosto nervoso, è stato più volte beccato dal pubblico del Pala Alpitour e se l'è presa anche con il giudice di sedia per qualche decisione a suo avviso errata. Alla fine, però, ha riconosciuto la forza dell'avversario e in conferenza stampa non sono mancati i complimenti all'azzurro: "L’ultima volta eravamo in semifinale a Wimbledon, ho vinto in tre set ma è stata combattuta, pochi punti hanno fatto la differenza. Credo che in quella occasione abbia giocato come oggi, ma stavolta forse ha servito meglio e sui punti importanti è stato più coraggioso. Ha meritato di vincere perché nei punti importanti gli ho dato l’opportunità di prendere il controllo dei punti. Ero nello scambio e avrei dovuto mettere i piedi in campo, non l’ho fatto e l’ha fatto lui. Ha assolutamente meritato di vincere".

Djokovic, ko indolore: ecco perché Per Nole di tratta della prima sconfitta da luglio. Un ko indolore dato che potrà qualificarsi ugualmente alle semifinali battendo nella terza giornata un Hubert Hurkacz che entra come riserva di Tsitsipas senza la possibilità di qualificarsi. "In questo tipo di partite ci sono poche opportunità - continua -; se non le cogli, lo farà l’altro. In certi momenti devo essere più decisivo. Ma va bene così, a volte vinci e a volte perdi, la maggior parte delle volte ho vinto partite così. Non penso di aver fatto troppe cose sbagliate. Semplicemente lui è stato coraggioso quando lo doveva essere".

Djokovic sul pubblico del Pala Alpitour A proposito del pubblico del Pala Alpitour commenta: "Me lo aspettavo, è l’unico italiano qui e gioca in Italia, c’è un grande hype e lui è in grande forma, quindi è normale che la gente volesse che fosse lui il vincitore. Rune, Sinner e Alcaraz giocano al massimo contro di me perché vogliono arrivare dove sono arrivato io. Questo succede ovunque io giochi. Tutti vogliono il mio scalpo, Jannik ce l’ha fatta oggi. Ci sta perdere partite così, ma sono contento per come ho lottato".

