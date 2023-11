Sinner-Medvedev in semifinale alle Nitto ATP Finals: quando vedere la sfida

Sinner, la semifinale contro Medvedev

Per continuare a fare la storia e cercare l'accesso in finale, il classe 2001 se la vedrà dunque con il russo n.3 al mondo che nell'ultima sfida della fase a gironi è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Carlos Alcaraz con il risultato di 4-6 4-6. Per Medvedev è dunque certo il piazzamento al secondo posto nel suo Gruppo, indipendentemente dal risultato finale della sfida tra Zverev e Rublev in programma questa sera. La semifinale tra Sinner e Medvedev si disputerà sabato 18 novembre.