Rune sorprende: il messaggio dopo il ko con Sinner alle Nitto ATP Finals

Rune, i fischi del pubblico e il messaggio social

In seguito a quanto accaduto il pubblico ha fischiato l'avversario di Jannik, che il giorno dopo ha però sorpreso tutti con un messaggio pubblicato tramite una storia su Instagram. Rune ha infatti scritto: "Grande battaglia come sempre, Jannik. Mi piacciono partite come questa. Ti auguro il meglio per le finali. Allo stesso tempo voglio ringraziare tutti gli italiani per non avermi fatto sentire indesiderato. Siete stati una grande e appassionata folla anche se stavo giocando contro il vostro eroe nazionale. Grazie".