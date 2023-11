Sinner e il segreto per battere Medvedev: "È come per la pasta al pomodoro"

Dopo aver battuto Medvedev in semifinale alle Nitto ATP di Torino, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa dichiarando: "Mi sento alla grande. Ho faticato all'inizio, lui era molto aggressivo, ho cercato di tenere botta. Ma ho sentito fin da subito il calore della gente e ho sempre avuto sensazioni positive. Dovrò stare attento a tutto domani, che sia contro il numero 1 o il 2. Non avrò molto tempo di godermi questo momento stavolta, perché domani sarà durissima a prescindere. Dovrò solo cambiare un paio di cose a seconda dell'avversario. Ma non vedo l'ora. darò tutto quello che ho. Al 1000%. La pressione della gente e la fama? Non mi pesa granché, resto uno normale, faccio le solite cose di sempre. Certo a volte magari mi piacerebbe andare a cena al ristorante più tranquillo e non faccio niente per farmi riconoscere e cercare l'attenzione della gente. Però insomma, ragazzi: è un bel problema da avere, eh?".