Sinner, giù il cappello per un fuoriclasse! Medvedev ko, Jannik in finale

TORINO - Jannik Sinner batte Daniil Medvedev in tre set e vola in finale alle Nitto ATP Finals. È l'ennesimo trionfo per l'azzurro di San Candido che gioca un match praticamente perfetto conquistando la quarta vittoria di fila in queste Finals di Torino: 6-3, 6-7 (4-7), 6-1 il punteggio finale della prima semifinale che tra l'altro permette a Jannik di restare l'unico imbattuto nel torneo. Il talento italiano piega il russo, numero 3 del mondo, dopo una partita molto combattuta, nella quale l'azzurro però non è mai sembrato in grossa difficoltà, riuscendo a coprire meglio gli spazi e gestendo in maniera brillante i momenti difficili.

Medvedev furioso va ko, trionfa Sinner al terzo set Più nervoso Medvedev che dopo aver conquistato il secondo parziale è andato subito sotto per 3-0, manifestando tutta la sua furia nei confronti del pubblico, dopo aver gettato anche la racchetta. Significativo che Sinner non abbia mai concesso un break, segno evidente di come l'azzurro è stato costantemente in controllo del match. Neanche il tie-break perso in volata nel secondo set ha fiaccato le sue certezze e anzi nel terzo parziale le sue qualità sono venute fuori: non solo quelle tecniche ma anche quelle tattiche con continui ribaltamenti di gioco che non hanno lasciato scampo al suo avversario (che questa sera ha sbagliato più del solito, anche per merito di Sinner).

Sinner strappa per la seconda volta il servizio e chiude 6-1 Una volta conquistato il vantaggio in apertura di terzo parziale Sinner non si è più guardato indietro, realizzando un altro break e chiudendo sul 6-1 nel tripudio di tutti i tifosi presenti al Pala Alpitour. Il pubblico, infatti, come previsto, ha fatto la sua parte garantendo al campione azzurro quel supporto di cui Sinner aveva bisogno. Cori, boati, esultanze continue hanno fatto vibrare l'impianto di Torino, vero protagonista insieme a Jannik in questa settimana da favola.

Sinner: "L'energia che i tifosi mi stanno dando è una cosa pazzesca" A fine partita inevitabili i ringraziamenti del fuoriclasse azzurro che ha dedicato al pubblico di Torino un altro ringrazimento. Ecco le sue parole: "È stata una partita molto, molto difficile, lui ha iniziato molto bene, ha giocato meglio di me ma in qualche modo sono riuscito a fare break e da lì mi sono sentito molto meglio. Da quando sono qui ho sentito un calore e un'energia incredibili, l'energia che i tifosi mi stanno dando è una cosa pazzesca, grazie mille a tutti. Ho cercato nel terzo set di partire più aggressivo, lui tirava più forte e qui è abbastanza veloce, era molto difficile giocare contro Daniil. Ma ho trovato la soluzione giusta, ho servito meglio e sono contento di questa prestazione. Vediamo domani come va". Poi ai microfoni di Sky ha aggiunto: "Io dedico la mia vita al tennis. Dietro c'è tanto lavoro ma ora mi sto anche divertendo, è un privilegio essere qua davanti a questo pubblico che mi dà pressione ma anche tanta energia positiva. Sono molto felice del risultato e ora vedremo come andrà domani. Vedo che col lavoro posso raggiungere traguardi importanti - ha detto ancora -. Oggi sono stato bravo a capire velocemente il gioco più aggressivo di Daniil e a variare il mio nei punti importanti. Ho trovato la soluzione giusta". Già, Vedremo come andrà. Manca l'ultimo passo per il trionfo finale ma nel frattempo Sinner si può godere l'ennesima gioia di queste Finals, già indimenticabili. Comunque vada a finire.

