Il nuovo Sinner pronto per super Alcaraz: Jannik completo, più fluido nel gioco e con un servizio monstre

Come battere Carlitos

E oggi, che volete che vi dica. Confermo tutto, anche se un po’ dispiace perché la voglia di crescere, e di ottenere qualche vittoria di prestigio nella sua carriera (negli Slam non ha mai superato i quarti), la porta a lavorare il doppio degli altri. Forse è mal consigliato, non saprei dire. Magari qualcuno gli ha messo in testa che la soluzione ai suoi problemi è quella di diventare più simile a Sinner. Ovviamente non è così, e anche ieri il meglio di sé Alex l’ha dato negli scambi veloci, ma finalizzati all’avanzamento verso la rete, dove sa chiudere volée egregie. Cinque a cinque, il pun teggio del primo set, e almeno u na risal ita dallo 0-40 s ul proprio servizio, per un Sinner preso un po’ in contropiede. Ma quella parte era l’allenamento. Poi Sinner è entrato in partita e De Minaur, come sempre, ha raccolto briciole, fino a chiudere per consunzione dei suoi neuroni tattici. Oggi la terza finale Master della sua storia da campione. Per non sbagliare, Jannik lavora su come battere Carlitos…