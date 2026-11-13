Dal bilancio del Mondiale di Doha alla crescita del movimento azzurro, passando per le sfide necessarie per colmare il divario con Spagna e Argentina. Marcela Ferrari, ct della Nazionale italiana, traccia un quadro del presente e del futuro del padel azzurro, analizzando risultati, prospettive e margini di miglioramento, con uno sguardo alle nuove generazioni e al percorso verso l'élite mondiale. Partiamo dal Mondiale di Doha: quali aspetti l'hanno soddisfatta maggiormente e su quali, invece, ritiene che ci sia ancora da lavorare per ridurre il divario con Spagna e Argentina? «Sono molto orgogliosa di entrambe le nostre Nazionali, maschile e femminile. È stata una grande soddisfazione vedere come le ragazze siano rimaste unite nei momenti più difficili, in particolare nella sfida contro la Francia. Confermarsi sul podio per la quarta volta consecutiva è un risultato di cui essere orgogliosi. Nel maschile, invece, resta un po' di amaro in bocca, contro il Portogallo abbiamo avuto la possibilità di conquistare il bronzo. Tuttavia, restare tra le prime quattro squadre al mondo rappresenta comunque un ottimo risultato. Per avvicinarci a Spagna e Argentina, però, serve ancora compiere un ulteriore salto di qualità. Dobbiamo acquisire maggiore ritmo e imparare a prendere le decisioni giuste sotto pressione, capire quando costruire il gioco e quando accelerarlo, oltre a muoversi in maniera coordinata in coppia. La capacità di leggere il gioco è ciò che permette di vincere le partite».