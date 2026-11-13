Torna il Festival di Mantova: padel presente
Il padel torna protagonista al Festival del Libro e della Cultura Sportiva di Mantova. Dopo il grande successo riscosso nella scorsa edizione, quando il TC Mantova aveva ospitato la presentazione del World Padel Report della Federazione Internazionale Padel, anche quest’anno la disciplina è stata inserita nel palinsesto della manifestazione, confermando il legame sempre più stretto tra sport, cultura e divulgazione.
L'evento
L’appuntamento è fissato per il 29 novembre presso il Tennis Club Mantova, con una giornata interamente dedicata al padel e alle sue molteplici dimensioni. Il momento centrale della giornata sarà la presentazione di “Padel Hack”, il libro scritto da Roberto Jannone, Andrea De Vicenzi e Piergiorgio Ravaioli. Il volume propone un approccio innovativo alla disciplina, coniugando gli aspetti tecnici e tattici del padel con l’arte delle neuroscienze applicate a questo sport. Un percorso che mette in relazione la dimensione del gioco con i processi cognitivi, mentali e decisionali dell’atleta, offrendo nuovi spunti di riflessione sulla preparazione e sulla performance in campo. Un’occasione per approfondire il padel non soltanto dal punto di vista della tecnica, ma anche attraverso le dinamiche cerebrali che accompagnano ogni scelta e ogni movimento durante una partita.
Tanto sport
Accanto all’appuntamento editoriale, spazio anche all’attività sportiva, con tornei femminili e dedicati ai più giovani. Iniziative che assumono un significato particolare perché inserite nel mese dedicato alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza sulle donne. Attraverso lo sport e questo evento si intende dunque promuovere una cultura basata sul rispetto, sull’inclusione e sulle pari opportunità, coinvolgendo atlete, giovani e appassionati. Il programma sarà arricchito inoltre da clinic tecniche con Marcelo Capitani, ex numero 20 al mondo, che metterà a disposizione la propria esperienza e il proprio bagaglio tecnico. Prevista inoltre la partecipazione da remoto dell’atleta della Nazionale italiana Simone Iacovino, che contribuirà al momento di approfondimento e confronto dedicato alla disciplina.
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