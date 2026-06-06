Cobolli-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Roland Garros

“La sfida tra noi sarebbe stata epica”. Con questo inconsolabile rimpianto Matteo Arnaldi ha lasciato la scena del Roland Garros, dopo avere impreziosito la propria carriera con una semifinale Slam, sabotata però da un virus influenzale. Ancora una volta, è stato dunque il fisico a decidere le sorti degli azzurri a Parigi, che aveva già conosciuto il crollo del numero 1 al mondo (a una battuta dalla vittoria) e l’ennesima beffa di Matteo Berrettini. Ma l’Italia aveva già festeggiato ai quarti una seconda finale consecutiva a tinte tricolori, almeno su una metà del campo, dove domenica 7 giugno è ora atteso il suo numero 2: Flavio Cobolli. L’altro top ten azzurro in gara al Roland Garros farà quindi le veci di Jannik Sinner, contendendo il titolo al 4 volte finalista Major Alexander Zverev, che sul Philippe-Chatrier volente o nolente rappresenterà la generazione più frustrata di tennisti. Quella dei primi Next Gen del 2017 che unendo le somme tra Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev (e ancora Denis Shapovalov, Frances Tiafoe e Karen Khachanov) contano solamente 1 Slam (quello di Medvedev allo Us Open 2021) 4 Finals e 1 oro olimpico (quello delle tedesco). Comunque vada, il tennis italiano uscirà ancora una volta a testa altissima dimostrando ancora una volta che intorno al suo numero 1 c’è una squadra capace di realizzare i sogni più grandi, come già dimostrato con il bis nel doppio misto (e con l'ultima Coppa Davis).