Cobolli-Zverev, diretta Roland Garros: la finale in tempo reale, precedenti e curiosità

15:00

Zverev: tutti i rimpianti Slam

Queste tutte le finali Major perse dal numero 3 al mondo:

Us Open 2020, ko con Dominic Thiem 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7

6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7 Roland Garros 2024, ko con Carlos Alcaraz , 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6

, 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6 Australian Open 2025, ko con Jannik Sinner 3-6, 6-7, 3-6

14:55

Cobolli sulla terra rossa

Due dei tre Atp presenti nella bacheca di Cobolli appartengono alla terra rossa, così come la finale raggiunta a Monaco e persa contro Ben Shelton. Questo il palmares del numero 2 d’Italia:

2026, 250 Acapulco, Cobolli b. Frances Tiafoe 7–6, 6–4

7–6, 6–4 2025, 500 Amburgo, Cobolli b. Andrej Rublev 6-2, 6-4

6-2, 6-4 2024, 250 Bucarest, Cobolli b. Sebastian Baez 6-4, 6-4

14:45

L’annata di Zverev

Roma, ottavi di finale, ko con Luciano Darderi 6-1, 6-7, 0-6

6-1, 6-7, 0-6 Madrid, finale, ko con Jannik Sinner 1-6, 2-6

1-6, 2-6 500 Monaco, semifinale, ko con Flavio Cobolli 3-6, 3-6

3-6, 3-6 Monte Carlo, semifinale, ko con Jannik Sinner 1-6, 4-6

1-6, 4-6 Miami, semifinale, ko con Jannik Sinner 3-6, 6-7

3-6, 6-7 Indian Wells, semifinale, ko con Jannik Sinner 2-6, 4-6

2-6, 4-6 500 Acapulco, ottavi di finale, ko con Miomir Kecmanovic 3-6, 7-6, 6-7

3-6, 7-6, 6-7 Australian Open, semifinale, ko con Carlos Alcaraz 4-6, 6-7, 7-6, 7-6, 5-7

4-6, 6-7, 7-6, 7-6, 5-7 United Cup, round robin, ko contro Hubert Hurkacz 3-6, 4-6

14:30

Il 2026 di Cobolli

500 Amburgo, primo turno, ko con Ignacio Buse 2-6, 5-7

2-6, 5-7 Roma, terzo turno, ko con Thiago Agustín Tirante 3-6, 4-6

3-6, 4-6 Madrid, quarti di finale, ko con Alexander Zverev 1-6, 4-6

1-6, 4-6 500 Monaco, finale, ko con Ben Shelton 2-6, 5-7

2-6, 5-7 Monte Carlo, secondo turno, ko con Alexander Blockx 3-6, 3-6

3-6, 3-6 Miami, primo turno, ko con Raphaël Collignon 5-7, 3-6

5-7, 3-6 Indian Wells, terzo turno, ko con Frances Tiafoe 1-6, 2-6

1-6, 2-6 250 Acapulco, finale, VITTORIA contro Frances Tiafoe 7-6, 6-4

7-6, 6-4 250 Delray Beach, semifinale, ko con Sebastian Korda 6-7, 1-6

6-7, 1-6 500 Dallas, R32, ko con Jack Pinnington Jones 2-6, 2-6

2-6, 2-6 250 Montpellier, secondo turno, ko con Luca Nardi 2-6, 3-6

2-6, 3-6 Australian Open, R128, ko con Arthur Fery 6-7, 4-6, 1-6

6-7, 4-6, 1-6 United Cup, round robin, ko con Arthur Rinderknech 7-6, 6-7, 5-7

14:15

Zverev a Roland Garros: tutti i precedenti

2025, quarti di finale, ko con Novak Djokovic 6-4, 3-6, 2-6, 4-6

6-4, 3-6, 2-6, 4-6 2024, finale, ko con Carlos Alcaraz 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6

3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6 2023, semifinale, ko con Casper Ruud 3-6, 4-6, 0-6

3-6, 4-6, 0-6 2022, semifinale, ko con Rafael Nadal 6-7, 6-6 (ritiro)

6-7, 6-6 (ritiro) 2021, semifinale, ko con Stefanos Tsitsipas 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 3-6

3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 3-6 2020, ottavi di finale, ko con Jannik Sinner 3-6, 3-6, 6-4, 3-6

3-6, 3-6, 6-4, 3-6 2019, quarti di finale, ko con Novak Djokovic 5-7, 2-6, 2-6

5-7, 2-6, 2-6 2018, quarti di finale, ko con Dominic Thiem 4-6, 2-6, 1-6

4-6, 2-6, 1-6 2017, primo turno, ko con Fernando Verdasco 4-6, 6-3, 4-6, 2-6

4-6, 6-3, 4-6, 2-6 2016, terzo turno, ko con Dominic Thiem 7-6, 3-6, 3-6, 3-6

7-6, 3-6, 3-6, 3-6 2015, qualificazioni secondo turno, ko con Igor Sijsling 6-7, 6-2, 5-7

14:05

Cobolli subentra a Musetti

14:00

Cobolli al Roland Garros: i risultati

2025, terzo turno, ko con Alexander Zverev 2-6, 6-7, 1-6

2-6, 6-7, 1-6 2024, secondo turno, ko con Holger Rune 4-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-7

4-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 2023, primo turno, ko con Carlos Alcaraz 0-6, 2-6, 5-7

0-6, 2-6, 5-7 2022, qualificazioni secondo turno, ko con Dimitar Kuzmanov 3-6, 6-3, 3-6

13:55

Zverev: la marcia verso la 2ª finale a Parigi

Così il numero 3 al mondo si è fatto strada verso il ritorno in finale al Roland Garros:

Secondo turno: Zverev b. Machac 6-4, 6-2, 6-2

6-4, 6-2, 6-2 Terzo turno: Zverev b. Halys 6-4, 6-3, 5-7, 6-2

6-4, 6-3, 5-7, 6-2 Quarto turno: Zverev b. De Jong 7-6, 6-4, 6-1

7-6, 6-4, 6-1 Quarti di finale: Zverev b. Jódar 7-6, 6-1, 6-3

7-6, 6-1, 6-3 Semifinale: Zverev b. Mensik 7-5, 6-2, 3-6, 6-3

13:50

Cobolli: il cammino al Roland Garros

Questa la marcia di Cobolli sul rosso di Parigi:

Primo turno: Cobolli b. Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3

6-4, 7-6, 6-3 Secondo turno: Cobolli b. Wu Yibing 6-4, 6-4, 6-4

6-4, 6-4, 6-4 Terzo turno: Cobolli b. Tien 6-2, 6-2, 6-3

6-2, 6-2, 6-3 Quarto turno: Cobolli b. Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6

6-2, 6-3, 6-7, 7-6 Quarti di finale: Cobolli b. Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

13:45

La quarta volta di Zverev

Non una finale qualunque per il ventinovenne Zverev, che tornato per la seconda in finale a Parigi si ritrova ancora una volta a un match dallo Slam che insegue da tutta la carriera. La posta in palio sul centrale è allo stesso tempo condivisa con la classe dei Next Gen 2017, quella incaricata di dar seguito alla rivalità dei Big Four e che unendo le somme contano solamente 1 Major: quello di Daniil Medvedev allo Us Open 2021. Nel bilancio complessivo di quella generazione, di cui fanno parte tra gli altri Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev, Denis Shapovalov, Karen Khachanov e Frances Tiafoe, figurano anche l'oro olimpico del tedesco, vincitore inoltre di 2 Finals nel 2018 e 2021. Così anche l'ex numero 1 Atp e il greco ex numero 3, che alle Finals hanno trionfato rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

13:40

Il w/o di Cobolli in semifinale

“La sfida tra noi sarebbe stata epica”. Con questo inconsolabile rimpianto Matteo Arnaldi ha lasciato la scena del Roland Garros, dopo avere impreziosito la propria carriera con una semifinale Slam, sabotata però da un virus influenzale. Ancora una volta, è stato dunque il fisico a decidere le sorti degli azzurri a Parigi, che aveva già conosciuto il crollo del numero 1 al mondo a una battuta dalla vittoria e l’ennesimo arresto di Matteo Berrettini. Ma l’Italia aveva già comunque festeggiato una seconda finale consecutiva a tinte tricolore.

13:35

I migliori traguardi Slam di Cobolli

Oltre la prima finale Slam, il curriculum di Cobolli riporta anche i quarti di finale raggiunti a Wimbledon lo scorso anno, quando si arrese alla rimonta di Djokovic (7-6, 2-6, 5-7, 4-6).

13:30

A che ora si gioca

La finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev è in programma alle ore 15 di domenica 7 giugno sul Philippe-Chatrier.

13:25

Cobolli-Zverev: i precedenti

Quattro precedenti, di cui due in questa stagione e uno al Roland Garros 2025. Cobolli e Zverev si ritrovano sul rosso di Parigi con un bilancio che riporta 3 successi per il numero 3 Atp e finalista al Major francese nel 2024. L’unico successo dell’azzurro rimanda tuttavia alla semifinale di Monaco dello scorso aprile, quando il numero 10 Atp si è imposto con un doppio 6-3 giudicando poi quel successo come uno dei più importanti e emozionanti della propria carriera e dedicandolo in lacrime alla scomparsa del tredicenne romano Mattia di pochi giorni prima. Questi tutti i risultati tra Cobolli e Zverev:

2026, Madrid, quarti di finale: Zverev b. Cobolli 6-1, 6-4

b. Cobolli 6-1, 6-4 2026, Monaco, semifinale: Cobolli b. Zverev 6-3, 6-3

b. Zverev 6-3, 6-3 2025, Halle, quarti di finale: Zverev b. Cobolli 6-4, 7-6

b. Cobolli 6-4, 7-6 2025, Roland Garros, sedicesimi: Zverev b. Cobolli 6-2, 7-6, 6-1

Stade Roland Garros (Philippe-Chatrier), Parigi, Francia.