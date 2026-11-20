“La libertà va difesa ogni giorno” , queste le ultime parole pubbliche di Corrado Augias , giornalista e divulgatore, scomparso ieri a 91 anni, dopo una intera vita contrassegnata dall’impegno intellettuale e civile. Per chi fa il nostro mestiere e per il numeroso pubblico che lo seguiva, su “la Repubblica” e in televisione, ha rappresentato un punto di riferimento importante, una figura dominante, capace di parlare di Dio e Nietzsche , di Mozart e di Camilleri , con profondità e, nel contempo, con semplicità. Ecco: la sua forza era quella di usare frasi chiare, destinate a essere comprese da tutte e da tutti. Che differenza con certi opinionisti che intervengono su qualsiasi argomento, e pure con arroganza: affidandosi al sentito dire o a vaghe nozioni. Da “Telefono giallo” ai saggi sui Vangeli, pur considerandosi un ateo, ha sempre studiato prima di scrivere o di intervenire in trasmissioni televisive e radiofoniche. Un divulgatore etico e civile, che poteva spaziare dalla musica classica, a lui sì cara, alla politica (era di sinistra, ma non perdonava gli errori della sua parte politica: perché era un pensatore libero), dai Segreti di Parigi, New York, Londra e Roma al teatro. Come il poeta portoghese Fernando Pessoa , racchiudeva - a tutti gli effetti - “una sola moltitudine” . Non era un appassionato di calcio o, in generale, di sport (anche se non rinunciava alla ginnastica quotidiana), come mi ha confermato Emilio Piervincenzi , per tanti stagioni al suo fianco al quotidiano diretto da Eugenio Scalfari : di “la Repubblica” è stato uno dei fondatori e anche il primo corrispondente da New York.

"La vita non è un campionato"

La sua visione del mondo era sempre lucida, scevra da appartenenze o opportunismi. Non ne aveva bisogno: talmente era “alto su di noi”, senza mai averne l’aria. Ho avuto la fortuna di conoscerlo a una trasmissione su Rai 3, dove mi aveva invitato. A un certo punto, la discussione virò sul pugile Primo Carnera, il “gigante di Sequals”, un fuoriclasse forte e ingenuo, le cui vittorie sul ring venivano strumentalizzate dalla propaganda fascista. Augias mi chiese di definirlo. Io risposi: “Carnera sembrava perennemente nella stessa condizione di chi sognando desidera sognare”. Una citazione gozzaniana, memoria delle lezioni di Stefano Jacomuzzi a Lettere. Corrado mi fece i complimenti: come un grande allenatore a un debuttante! Augias non aveva una squadra del cuore, un beniamino, ma era interessato al ruolo del calcio nella società moderna. A differenza di Jean-Paul Sartre non definiva il football “una metafora della vita” e nemmeno - vedi Thomas Stearnes Eliot - “un elemento fondamentale della cultura contemporanea”. Piuttosto si trovarono d’accordo lui e Julio Velasco, filosofo e attuale allenatore della Nazionale femminile di pallavolo, durante un’intervista televisiva (“La Torre di Babele”), nel dire che “la vita non è un campionato, non bisogna per forza essere il migliore”.

Il Cruijff del giornalismo

Un ex radiocronista, tra i più bravi e colti, Riccardo Cucchi, ha scritto sul proprio profilo Facebook, una frase che sposiamo in pieno: “La bella televisione è esistita. Chi ha potuto vivere quella di Corrado Augias lo sa”. Sì, Augias entrava nelle nostre case con quel sorriso leggero, quasi in punta di piedi, con voce serena, e cominciava a trattare l’argomento di attualità con garbo e gentilezza, colpendo con il suo ironico stiletto dialettico il potente di turno, reduce da corbellerie sesquipedali o da monumentali sciocchezze Da punto di vista calcistico, mi perdoni Corrado!, lo paragonerei all’olandese Johan Cruijff: per l’eleganza, l’intuizione capace di sovvertire il canone, quel guizzo geniale che risolve una diatriba: insomma entrambi potevano esibire una classe innata. Il giornalismo perde un gigante. Ma il suo insegnamento resterà per sempre. E stasera per rendergli omaggio rileggerò “Il grande romanzo dei Vangeli” (Einaudi) scritto, a forma di dialogo, con Giovanni Filoramo, professore emerito di Storia del cristianesimo presso l’Università di Torino. E grazie Corrado per aver arricchito le nostre vite con la tua conoscenza e la forza gentile delle tue parole.