L’Italia piange Augias, il Cruijff del giornalismo
“La libertà va difesa ogni giorno”, queste le ultime parole pubbliche di Corrado Augias, giornalista e divulgatore, scomparso ieri a 91 anni, dopo una intera vita contrassegnata dall’impegno intellettuale e civile. Per chi fa il nostro mestiere e per il numeroso pubblico che lo seguiva, su “la Repubblica” e in televisione, ha rappresentato un punto di riferimento importante, una figura dominante, capace di parlare di Dio e Nietzsche, di Mozart e di Camilleri, con profondità e, nel contempo, con semplicità. Ecco: la sua forza era quella di usare frasi chiare, destinate a essere comprese da tutte e da tutti. Che differenza con certi opinionisti che intervengono su qualsiasi argomento, e pure con arroganza: affidandosi al sentito dire o a vaghe nozioni. Da “Telefono giallo” ai saggi sui Vangeli, pur considerandosi un ateo, ha sempre studiato prima di scrivere o di intervenire in trasmissioni televisive e radiofoniche. Un divulgatore etico e civile, che poteva spaziare dalla musica classica, a lui sì cara, alla politica (era di sinistra, ma non perdonava gli errori della sua parte politica: perché era un pensatore libero), dai Segreti di Parigi, New York, Londra e Roma al teatro. Come il poeta portoghese Fernando Pessoa, racchiudeva - a tutti gli effetti - “una sola moltitudine”. Non era un appassionato di calcio o, in generale, di sport (anche se non rinunciava alla ginnastica quotidiana), come mi ha confermato Emilio Piervincenzi, per tanti stagioni al suo fianco al quotidiano diretto da Eugenio Scalfari: di “la Repubblica” è stato uno dei fondatori e anche il primo corrispondente da New York.
"La vita non è un campionato"
La sua visione del mondo era sempre lucida, scevra da appartenenze o opportunismi. Non ne aveva bisogno: talmente era “alto su di noi”, senza mai averne l’aria. Ho avuto la fortuna di conoscerlo a una trasmissione su Rai 3, dove mi aveva invitato. A un certo punto, la discussione virò sul pugile Primo Carnera, il “gigante di Sequals”, un fuoriclasse forte e ingenuo, le cui vittorie sul ring venivano strumentalizzate dalla propaganda fascista. Augias mi chiese di definirlo. Io risposi: “Carnera sembrava perennemente nella stessa condizione di chi sognando desidera sognare”. Una citazione gozzaniana, memoria delle lezioni di Stefano Jacomuzzi a Lettere. Corrado mi fece i complimenti: come un grande allenatore a un debuttante! Augias non aveva una squadra del cuore, un beniamino, ma era interessato al ruolo del calcio nella società moderna. A differenza di Jean-Paul Sartre non definiva il football “una metafora della vita” e nemmeno - vedi Thomas Stearnes Eliot - “un elemento fondamentale della cultura contemporanea”. Piuttosto si trovarono d’accordo lui e Julio Velasco, filosofo e attuale allenatore della Nazionale femminile di pallavolo, durante un’intervista televisiva (“La Torre di Babele”), nel dire che “la vita non è un campionato, non bisogna per forza essere il migliore”.
Il Cruijff del giornalismo
Un ex radiocronista, tra i più bravi e colti, Riccardo Cucchi, ha scritto sul proprio profilo Facebook, una frase che sposiamo in pieno: “La bella televisione è esistita. Chi ha potuto vivere quella di Corrado Augias lo sa”. Sì, Augias entrava nelle nostre case con quel sorriso leggero, quasi in punta di piedi, con voce serena, e cominciava a trattare l’argomento di attualità con garbo e gentilezza, colpendo con il suo ironico stiletto dialettico il potente di turno, reduce da corbellerie sesquipedali o da monumentali sciocchezze Da punto di vista calcistico, mi perdoni Corrado!, lo paragonerei all’olandese Johan Cruijff: per l’eleganza, l’intuizione capace di sovvertire il canone, quel guizzo geniale che risolve una diatriba: insomma entrambi potevano esibire una classe innata. Il giornalismo perde un gigante. Ma il suo insegnamento resterà per sempre. E stasera per rendergli omaggio rileggerò “Il grande romanzo dei Vangeli” (Einaudi) scritto, a forma di dialogo, con Giovanni Filoramo, professore emerito di Storia del cristianesimo presso l’Università di Torino. E grazie Corrado per aver arricchito le nostre vite con la tua conoscenza e la forza gentile delle tue parole.
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