Mondiali, Sincro. Trionfo Minisini-Ruggiero: è oro nel duo misto

BUDAPEST (UNGHERIA) - Giorgio Minisini , 26 anni, e Lucrezia Ruggiero , 22 anni, sono campioni del mondo del duo misto tecnico di nuoto sincronizzato. Nella finale, andata in scena a Budapest, i due romani confermano la prima posizione dell'eliminatoria di sabato (88.5734) e migliorano anche il punteggio vincendo con 89.2685 punti, di cui 27.3 per l'esecuzione, 27.1 per l'impressione artistica e 34.8685 per gli elementi. I due azzurri sembrano danzare sull'acqua, complice un'ottima intesa e una tecnica sopraffina. Si muovono come farfalle sulle note del Requiem di Giuseppe Verdi , la composizione sacra del 1800 che l'autore dedicava ad Alessandro Manzoni con il quale condivideva i valori risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all'unità d'Italia. Omaggio quindi alla storia del nostro Paese e "inno" alla ripresa e al ritorno alla normalità. Entrambi tesserati con Aurelia Nuoto e Marina Militare e allenati dal direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo , per Minisini è il secondo successo iridato dopo quello ottenuto nella capitale magiara insieme all'ex capitano della nazionale Manila Flamini . Per Ruggiero invece è la prima medaglia internazionale all'esordio assoluto.

Alle spalle del duo Minisini-Ruggiero ecco il Giappone, piazzatosi al secondo posto. La squadra nipponica ha dato filo da torcere agli azzurri con una coppia completamente nuova rispetto a quella che ha conquistato il bronzo in Corea del Sud, composta dai fratelli Tomoka e Yotaro Sato, 21 e 18 anni da compiere rispettivamente il 22 e 10 agosto. I due fratelli hanno totalizzato 86.5939 (a Gwangju c'erano Abe Atsushi e Adachi Yumi) e i cinesi Shi Haoyu e Zhang Yiyao terzi, che erano stati quinti nel 2019, hanno conquistato il bronzo con 86.4425.

Giorgio Minisini al settimo cielo per l'oro di Budapest: "Siamo contenti, abbiamo disputato una buona gara, il punteggio è in linea con la prestazione. Eravamo in pieno controllo e ho avvertito la sensazione che nessuno avrebbe potuto fermarci". Gli fa eco l'amica e collega Lucrezia Ruggiero: "Sono davvero contenta se penso al percorso intrapreso negli ultimi tre anni e a tutte le difficoltà che abbiamo superato. La responsabilità era tanta; prima della gara ero nervosa, ma in acqua mi sono distesa e goduta l'esercizio. Sono contenta di quanto abbiamo fatto". La 22enne romana commenta l'oro mondiale nel sincro ed esalta il compagno di vasca, Giorgio Minisini, definito "un esempio" con il quale Ruggiero condivide la stessa passione fin da bambina: "Abbiamo sempre nuotato insieme all'Aurelia, ma nel momento in cui sono stata scelta come sua compagna nel duo ho dovuto resettare tutto, compiere un passo indietro di umiltà, affidarmi ai tecnici e ai suoi consigli, che ha molta più esperienza di me. Abbiamo lavorato tanto per creare quel feeling indispensabile per poter esibirsi con successo e penso che ci siamo riusciti". Soddisfatta e al settimo cielo anche Patrizia Giallombardo, dt dell'Italia che esalta e si complimenta con il duo azzurro: "I ragazzi sono stati determinati, hanno nuotato bene e siamo orgogliosi del lavoro svolto finora".