Finisce l’era Roda. Fisi, tutto da rifare

Flavio Roda dopo 14 anni non sarà più presidente degli sport invernali . L’emiliano, che dopo aver guidato come tecnico l’ultima parte della fenomenale carriera di Alberto Tomba (la conquista della Coppa generale) è cresciuto negli incarichi federali da allenatore (dt dello sci nel 2005) fino a prendere in mano la Fisi, ha vinto le elezioni di Verona ma non ha raggiunto i due terzi dei voti necessari in base al nuovo statuto Coni per ottenere un quarto e ultimo mandato. Si è fermato al 57,88% (tanto), contro i 35,97% di Antonio Noris e il 2,57% di Roberto Bortoluzzi , i due sfidanti che sono rimati molto lontani dal 50,1% necessario per diventare presidente ed evitare il commissariamento della federazione, se Roda nei prossimi giorni si dimetterà («ne parlerò con il Consiglio»). Le nuove elezioni dovranno essere svolte entro 90 giorni, anche se con la stagione alle porte (la Coppa scatta fra due weekend a Soelden) si parla di aprile.

Flavio Roda lascia la presidenza Fisi dopo 14 anni: elezioni senza quorum

Insomma, il dopo Olimpiadi (trionfali) inizia con uno scossone. Roda, eletto “in corsa” nel 2012 a Modena in seguito alla rimozione di Giovanni Morzenti (le elezioni 2010 furono considerate irregolari e la Fisi commissariata), ha provato un colpo di reni. Venerdì al Media Day Fisi di Milano mandando un messaggio forte al Coni («lo vedo in balia di tutto») attraverso questo giornale e ribattendo le accuse sulla questione sicurezza che ha segnato la campagna elettorale. E ieri a Verona, dopo il minuto di silenzio dedicato a Matteo Franzoso e Matilde Lorenzi, ha parlato di «sciacallaggio puro» e di «cattiveria usata contro di me, dimenticando che per quei due ragazzi ho vissuto momenti duri e che sono il primo a volere che si faccia piena chiarezza sulla loro morte». Quindi ha rivendicato i suoi successi: una Fisi ereditata in profondo rosso (5 milioni di deficit) e portata a un bilancio aumentato del 134% in 14 anni; risultati passati dalle 4 medaglie (senza ori) olimpiche di Sochi 2014 alle 19 di Milano Cortina 2026, con ben 6 ori e l’apoteosi di Federica Brignone, regina con Sofia Goggia di questa lunga era targata dalla dirigenza dell’emiliano. «Esco bocciato, ma solo a livello di quorum: un’ampia maggioranza è stata ancora con me - le sue parole dopo lo scrutinio -. Mi dispiace lasciare la Fisi, ma bisogna accettare il verdetto perché l’assemblea è sovrana. Sono soddisfatto di questi anni. Adesso spero che non nascano troppe divisioni sul nome di chi mi succederà. Mi auguro che arrivi a guidare la Fisi chi, prima di tutto, ha a cuore gli atleti, ovvero il nostro valore aggiunto».

Antonio Noris e il programma per la nuova presidenza Fisi

Antonio Noris riparterà dal quel terzo di preferenze e dallo slogan «La mia Fisi è capace». Ingegnere bergamasco, già vicepresidente vicario di Morzenti (non proprio qualcosa di cui vantarsi), nel suo programma indica sei voci: risorse alla base, grande fondo per la sicurezza («la priorità, la paragono ai cantieri edili»), meno burocrazia, stati generali permanenti degli sci club, più atleti e comitati nelle squadre nazionali e piena integrazione del mondo paralimpico.

Futuro della Fisi: nuove elezioni e la ricerca di un presidente che unisca

Nel frattempo che stagione sarà? Difficile pensare che non si arrivi a un liberi tutti e che a pagare siano i tecnici e quindi gli atleti. Anche in serenità. Per non rovinare un mondo così prezioso (e vincente) meglio andare subito al voto. E trovare una figura che unisca. E che abbia spessore.