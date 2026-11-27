Doveva chiudere il 3 novembre, invece resterà aperta fino alla fine di dicembre. L’area engagement “ Visit Lazio ”, inaugurata il 3 giugno nella galleria gommata della stazione Roma Termini, lato via Giolitti, ottiene la proroga grazie al gradimento del pubblico e dei Comuni. In questi mesi i Comuni hanno trovato nello spazio regionale una vetrina affacciata su uno dei luoghi più frequentati d’Italia. Ed è il momento di un primo bilancio.

I numeri

Secondo le rilevazioni delle promoter, nel periodo dal 5 ottobre al 1° novembre circa 350 persone al giorno si sono fermate allo stand per chiedere informazioni su itinerari, borghi, parchi ed eventi del territorio. Proiettato su un arco di sei mesi, che dall’inaugurazione si completeranno il 3 dicembre, il dato restituisce una stima di circa 63mila contatti diretti. Ma il numero che più colpisce è un altro: almeno il 40% di chi si avvicina all’infopoint è straniero. La proiezione equivale a oltre 25mila contatti con visitatori stranieri interessati alle opportunità turistiche regionali. Una quota superiore al 25% di frequentatori stranieri rilevato nella stazione: un segnale dell’interesse dei visitatori internazionali per le destinazioni regionali. Il contesto aiuta. Nelle sole quattro settimane tra il 5 ottobre e il 1° novembre, Termini ha registrato 19,7 milioni di visite, con una media di circa 704.900 al giorno, in crescita rispetto alle 675.600 del periodo precedente, dal 5 settembre al 4 ottobre. Sono anche 1,4 milioni di passaggi in più rispetto allo stesso periodo del 2025, quando i flussi del Giubileo spingevano la stazione (18,3 milioni). Tra gli stranieri in transito spiccano gli statunitensi (34,9%), seguiti da olandesi (10%) e francesi (5,5%). Oltre la metà del pubblico ha tra i 45 e i 64 anni. Il report distingue questo bacino potenziale dai contatti direttamente sviluppati presso l’infopoint.

Il coinvolgimento

A fare la differenza è stata la formula. L’area è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19 e non si limita a distribuire materiale. Le hostess coinvolgono i passanti con giochi come la ruota “Gira e Vinci”, contenuti multimediali e postazioni fotografiche, e li invitano a condividere sui social il loro passaggio.

Le visite possono così diventare un post, una storia, un consiglio di viaggio rilanciato ad amici e follower. Il brand “Visit Lazio” e il suo claim, “C’è tutto un Lazio intorno”, arrivano così ben oltre i confini della stazione. Le promoter segnalano anche romani che vanno a Termini apposta per informarsi sulle mete della regione. È la conferma che lo stand è diventato un punto di riferimento riconoscibile.

I territori

L’altro motore del successo sono i territori. Nel periodo esaminato il calendario ha ospitato 25 giornate dedicate, in cui si sono alternati 29 tra Comuni, Pro Loco, DMO, parchi e altri enti. Si va da Nemi a Montefiascone, da Subiaco a Tarquinia, da Formia e Campodimele fino a Bomarzo, Bassano in Teverina e Vitorchiano. Ci sono stati anche il Parco archeologico dell’Appia Antica, il Parco dei Monti Aurunci e le DMO Terra dei Cammini e Francigena nel Sud del Lazio.

Le iniziative hanno portato tradizioni, prodotti tipici e contenuti video proiettati sugli schermi dell’area. Così realtà piccole e spesso poco conosciute hanno avuto una vetrina davanti al pubblico della stazione. A supportarle, Grandi Stazioni Retail ha messo a disposizione un responsabile tecnico dedicato, curando autorizzazioni, materiali multimediali e coordinamento delle esigenze organizzative, a sostegno degli espositori.

La campagna

L’infopoint è il cuore di una campagna più ampia, che porta il Lazio nelle 14 grandi stazioni italiane gestite da Grandi Stazioni Retail. Dal 12 ottobre all’8 novembre lo spot “Visit Lazio” è andato in onda per 28 giorni consecutivi sui circuiti digitali MaxiLed e GoTV del network, che conta 2,2 milioni di visite al giorno. Con la proroga a dicembre, lo stand resterà aperto anche durante le feste. È un’occasione in più per trasformare chi passa da Roma in un visitatore del resto della regione.