MasterChef 12: la vittoria di Edoardo, il podio, i menù della finale ed il montepremi

MasterChef Italia 12 ha decretato il suo dodicesimo vincitore nella puntata andata in onda giovedì 2 marzo in prima serata su Sky, in streaming su NOW (disponibile on demand e su Sky Go). A trionfare è stato Edoardo Franco, premiato da Antonino Cannavacciuolo, uno dei giudici del programma insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il giovane chef di Varese ha festeggiato la vittoria mantenendo la promessa fatta in precedenza a Chef Barbieri, ovvero quella del taglio di capelli in diretta tv.