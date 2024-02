MasterChef 13, semifinale tra musica e lacrime: Niccolò disperato

La semifinale di MasterChef 13 è andata in onda giovedì 22 febbraio in prima serata su Sky Uno disponibile su NOW. La rosa degli aspiranti chef si è ristretta: uno dei cinque concorrenti è stato eliminato, così sono rimasti in 4 a passare all'ultima fase della gara culinaria, condotta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La Mistery Box musicale e l'Invention test con Mory Sacko

L'ultima puntata del talent si è aperta con la Mystery Box, a tema musicale. I concorrenti hanno indossato delle cuffie che riproducevano una canzone collegata ad un ingrediente: banana per Eleonora; peperoncini per Michela; mirtilli rossi per Antonio; pane, grissini e taralli per Niccolò; infine, fagioli per Sara. Ad aggiudicarsi la gara è stato Niccolò. Subito dopo è stata la volta dell'Invention Test. Ospite d'eccezione l'astro nascente della cucina francese Mory Sacko. Il suo ristorante MoSuke di Parigi ha ottenuto 1 stella Michelin. È anche un volto televisivo della televisione francese e appassionato di calcio. I concorrenti hanno preparato le bœuf mafé. Prova non facile che ha visto la vittoria di Antonio mentre ad avere la peggio è stata Sara, che è stata mandata dai giudici direttamente al Pressure Test...