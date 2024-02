Masterchef 13, quando c'è la finale e chi sono i quattro finalisti

Volge alla conclusione la tredicesima edizione di MasterChef , il popolare talent culinario condotto da Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli , in onda su Sky e su NOW. Grande attesa quindi per conoscere chi sarà il vincitore dell'ultima edizione del fortunato format.

MasterChef 13, chi sono i finalisti

La semifinale di MasterChef 13, andata in onda giovedì 22 febbraio, ha ristretto la rosa degli aspiranti chef che si contendono alla vittoria. In attesa di conoscere gli ospiti della prossima puntata, con certezza si sa già invece che alla finale andranno: Antonio Mazzola (28 anni, è nato a Palermo, ma vive a Monaco di Baviera) sogna di tornare in Sicilia con la moglie e il figlio ,Eleonora Riso (27 anni, di Livorno e vive a Firenze) ha messo in luce le proprie doti creative e conquistato giudici e telespettatori; Michela Morelli (45 anni, è di Appiano sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano) fa la personal traine;§ Sara Bellinzona (24 anni, vive a Montalto Pavese in provincia di Pavia) e lavora come impiegata...