Pechino Express, Fabio Caressa in lacrime per la figlia: il malore di Eleonora

Giovedì 21 marzo è andata in onda la seconda puntata di Pechino Express 2024, il travel reality in onda su Sky (in streaming su NOW) e condotto da Costantino della Gherardesca insieme al suo inviato speciale Fru (dei The Jackal). La terza tappa del reality di Sky si è svolta ancora nel Vietnam del Nord ed è iniziata subito con una sorpresa, non troppo apprezzata: l'arrivo della coppia delle Ballerine, formata da Maddalena Svevi e Megan Ria.