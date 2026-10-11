Torino, c’è l’incrocio con Pillastrini

Continuando sulla strada tracciata a Pistoia, la Reale Mutua proverà a confermarsi ospitando questa sera al Pala Gianni Asti la Gesteco Cividale. Entrambe arrivano all’appuntamento con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. Dopo il netto ko casalingo con Mestre, la formazione di coach Paolo Moretti ha ritrovato il sorriso sfoderando una solida prestazione a Pistoia, con tanto carattere, intensità e atteggiamento, con i due statunitensi Allen e Harvey protagonisti. “ Affrontiamo una squadra guidata da un allenatore di grande esperienza - afferma Moretti -, che siede sulla stessa panchina da tanti anni e che ha saputo dare alla propria squadra un'identità precisa. Sarà fondamentale mantenere continuità e intensità per tutta la gara, senza mai perdere compattezza nei momenti più delicati ”. Ad allenare Cividale è Stefano Pillastrini , alla sua settima stagione consecutiva con i friulani, a cui ha dato dimensione meritandosi il rispetto del movimento cestistico nazionale con scelte decise e mai banali, privilegiando lo sviluppo di talenti che sotto la sua guida sono cresciuti esponenzialmente.

Gara speciale per Pillastrini

In questo avvio di stagione ha guidato Cividale alla conquista della sua seconda Supercoppa consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno prima. La trasferta a Torino per coach Pillastrini non sarà mai una gara come tante altre. Già, perché tredici anni fa sfiorò la Serie A con la Pms e, soprattutto, durante la sua esperienza sotto la Mole fece crescere l’entusiasmo degli appassionati. Un pubblico che lo ricorda sempre con grande affetto e che, anche stasera, gli tributerà il giusto riconoscimento.

Risultati (3ª giornata, diretta su LNP Pass)

Ieri Mestre-Sassari, Urania Milano-Ruvo di Puglia. Oggi ore 18 Avellino-Forlì, Cento-Vigevano, Cremona-Livorno, Montecatini-Brindisi, Pesaro-Caserta, Rieti-Pistoia, Torino-Cividale; ore 20.45 Fortitudo Bologna-Rimini (Rai Sport HD e Rai Play)

Classifica

F. Bologna, Pesaro, Forlì, Livorno, Rieti, Avellino e Brindisi 4; Rimini, Montecatini, Torino, Cividale e Sassari 2; Vigevano, Pistoia, Cremona, Ruvo di Puglia, U. Milano, Caserta, Cento e Mestre* 0. *2 punti di penalizzazione