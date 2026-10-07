Eurolega-Nba, ora è no ma la trattativa è aperta

Su quel ramo del Lago di Como i 13 club azionisti di Euroleague hanno deciso che per il momento l'offerta dell'Nba non è di loro gradimento. È questo il succo più interessante della riunione di Cernobbio in cui i tredici, tra cui l'Olimpia Milano, avevano sul piatto la proposta arrivata da oltreoceano per una sorta di unione tra le due Leghe. Serviva una risposta immediata da parte dei proprietari e soprattutto lo stop al processo di allargamento a nuove squadre. E invece è arrivata una conferma. «I club hanno concordato di andare avanti sul fronte dell’ampliamento del numero di franchigie - recita il comunicato Eca, Euroleague Commercial Assets -. Il Consiglio di Amministrazione è stato incaricato di portare a termine la fase di valutazione delle candidature e di formulare una raccomandazione definitiva, che dovrà essere sottoposta ad approvazione nelle prossime settimane». In soldoni, il progetto di allargare l'Eurolega dalle attuali 20 a un numero maggiore (il riferimento primario è 24) resta valido, ma per la definizione di squadre, tempi e modalità bisognerà aspettare ancora. Restano dunque in standby anche le squadre italiane interessate a entrare nel giro, ovvero Virtus Bologna (nettamente più avanti rispetto alle rivali considerando la militanza nella competizione), Napoli e le due Roma.